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СМИ: лечащий врач Байдена встречался с экспертом по болезни Паркинсона - РИА Новости, 06.07.2024
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18:16 06.07.2024 (обновлено: 19:34 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/vrach-1957903524.html
СМИ: лечащий врач Байдена встречался с экспертом по болезни Паркинсона
СМИ: лечащий врач Байдена встречался с экспертом по болезни Паркинсона - РИА Новости, 06.07.2024
СМИ: лечащий врач Байдена встречался с экспертом по болезни Паркинсона
Лечащий врач президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор ранее в этом году принимал в Белом доме одного из ведущих американских неврологов и эксперта по болезни... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T18:16
2024-07-06T19:34
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ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Лечащий врач президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор ранее в этом году принимал в Белом доме одного из ведущих американских неврологов и эксперта по болезни Паркинсона доктора Кевина Каннарда, пишет газета New York Post со ссылкой на данные из журнала визитов. &quot;Доктор Кевин Каннард, эксперт по болезни Панкинсона в медицинском центре Уолтера Рида, встречался с доктором Кевином О&#x27;Коннором и еще двумя в клинике Белого дома 17 января, свидетельствуют записи&quot;, — говорится в публикации.Еще одним гостем Белого дома, который был на встрече с О'Коннором, стал кардиолог Джон Этвуд из того же медицинского центра в Бефесде, штат Мэриленд. Личность четвертого участника установить не удалось. Газета называет Каннарда специалистом в области неврологии с более чем двадцатилетним стажем, который также поддерживает президентскую администрацию. В Белом доме ранее не сообщали о визите этого специалиста. Также нет информации о том, чему была посвящена встреча, однако, по оценке бывшего врача экс-президентов Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексона, который сейчас представляет Техас в палате представителей, совещание, скорее всего, касалось состояния Байдена. &quot;Вероятнее всего, они говорили о Байдене. Он (О&#x27;Коннор. — Прим. ред.) должен заниматься только президентом и его семьей&quot;, — сообщил он изданию.Ранее Джексон указал на наличие у Байдена "когнитивного заболевания", оценивая выступление главы государства на провальных дебатах с Трампом 27 июня в Атланте. В феврале 2024 года О'Коннор по итогам регулярного осмотра Джо Байдена заявил, что его здоровье позволяет ему в полной мере и далее исполнять обязанности президента. В Белом доме в ответ на многочисленные призывы включить в оценку состояния здоровья главы государства тест на умственные способности заявили, что такая проверка не требуется, поскольку Байден "контролирует ситуацию" и демонстрирует работоспособность. В июле пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. По данным газеты The New York Times, ссылающейся на источники в окружении главы государства, ухудшение состояния президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговоров". Более того, примеры таких неприятных ситуаций трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.
https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html
https://ria.ru/20240706/bayden-1957814238.html
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в мире, сша, мэриленд, техас, джо байден, дональд трамп, ронни джексон
В мире, США, Мэриленд, Техас, Джо Байден, Дональд Трамп, Ронни Джексон
СМИ: лечащий врач Байдена встречался с экспертом по болезни Паркинсона

NYP: лечащий врач Байдена О'Коннор встречался с экспертом по болезни Паркинсона

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Лечащий врач президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор ранее в этом году принимал в Белом доме одного из ведущих американских неврологов и эксперта по болезни Паркинсона доктора Кевина Каннарда, пишет газета New York Post со ссылкой на данные из журнала визитов.
«

"Доктор Кевин Каннард, эксперт по болезни Панкинсона в медицинском центре Уолтера Рида, встречался с доктором Кевином О'Коннором и еще двумя в клинике Белого дома 17 января, свидетельствуют записи", — говорится в публикации.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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Еще одним гостем Белого дома, который был на встрече с О'Коннором, стал кардиолог Джон Этвуд из того же медицинского центра в Бефесде, штат Мэриленд. Личность четвертого участника установить не удалось.
Газета называет Каннарда специалистом в области неврологии с более чем двадцатилетним стажем, который также поддерживает президентскую администрацию.
В Белом доме ранее не сообщали о визите этого специалиста. Также нет информации о том, чему была посвящена встреча, однако, по оценке бывшего врача экс-президентов Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексона, который сейчас представляет Техас в палате представителей, совещание, скорее всего, касалось состояния Байдена.
«

"Вероятнее всего, они говорили о Байдене. Он (О'Коннор. — Прим. ред.) должен заниматься только президентом и его семьей", — сообщил он изданию.

Ранее Джексон указал на наличие у Байдена "когнитивного заболевания", оценивая выступление главы государства на провальных дебатах с Трампом 27 июня в Атланте.
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В феврале 2024 года О'Коннор по итогам регулярного осмотра Джо Байдена заявил, что его здоровье позволяет ему в полной мере и далее исполнять обязанности президента. В Белом доме в ответ на многочисленные призывы включить в оценку состояния здоровья главы государства тест на умственные способности заявили, что такая проверка не требуется, поскольку Байден "контролирует ситуацию" и демонстрирует работоспособность.
В июле пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным.
По данным газеты The New York Times, ссылающейся на источники в окружении главы государства, ухудшение состояния президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Трампом становится все более тревожным.
По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговоров". Более того, примеры таких неприятных ситуаций трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.
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