СМИ: лечащий врач Байдена встречался с экспертом по болезни Паркинсона
NYP: лечащий врач Байдена О'Коннор встречался с экспертом по болезни Паркинсона
© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Лечащий врач президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор ранее в этом году принимал в Белом доме одного из ведущих американских неврологов и эксперта по болезни Паркинсона доктора Кевина Каннарда, пишет газета New York Post со ссылкой на данные из журнала визитов.
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"Доктор Кевин Каннард, эксперт по болезни Панкинсона в медицинском центре Уолтера Рида, встречался с доктором Кевином О'Коннором и еще двумя в клинике Белого дома 17 января, свидетельствуют записи", — говорится в публикации.
Еще одним гостем Белого дома, который был на встрече с О'Коннором, стал кардиолог Джон Этвуд из того же медицинского центра в Бефесде, штат Мэриленд. Личность четвертого участника установить не удалось.
Газета называет Каннарда специалистом в области неврологии с более чем двадцатилетним стажем, который также поддерживает президентскую администрацию.
В Белом доме ранее не сообщали о визите этого специалиста. Также нет информации о том, чему была посвящена встреча, однако, по оценке бывшего врача экс-президентов Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексона, который сейчас представляет Техас в палате представителей, совещание, скорее всего, касалось состояния Байдена.
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"Вероятнее всего, они говорили о Байдене. Он (О'Коннор. — Прим. ред.) должен заниматься только президентом и его семьей", — сообщил он изданию.
Ранее Джексон указал на наличие у Байдена "когнитивного заболевания", оценивая выступление главы государства на провальных дебатах с Трампом 27 июня в Атланте.
В феврале 2024 года О'Коннор по итогам регулярного осмотра Джо Байдена заявил, что его здоровье позволяет ему в полной мере и далее исполнять обязанности президента. В Белом доме в ответ на многочисленные призывы включить в оценку состояния здоровья главы государства тест на умственные способности заявили, что такая проверка не требуется, поскольку Байден "контролирует ситуацию" и демонстрирует работоспособность.
В июле пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным.
По данным газеты The New York Times, ссылающейся на источники в окружении главы государства, ухудшение состояния президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Трампом становится все более тревожным.
По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговоров". Более того, примеры таких неприятных ситуаций трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.