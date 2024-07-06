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Экс-полицейская, оставшаяся без денег в Таиланде, вернулась в Россию
Экс-полицейская, оставшаяся без денег в Таиланде, вернулась в Россию - РИА Новости, 06.07.2024
Экс-полицейская, оставшаяся без денег в Таиланде, вернулась в Россию
Волонтеры помогли вернуться в Россию бывшей дознавательнице полиции Краснодара, которая оставшись без денег просила милостыню в аэропорту Таиланда, рассказала... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T01:41
2024-07-06T01:41
2024-07-06T05:38
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КРАСНОДАР, 6 июл – РИА Новости. Волонтеры помогли вернуться в Россию бывшей дознавательнице полиции Краснодара, которая оставшись без денег просила милостыню в аэропорту Таиланда, рассказала РИА Новости волонтёр Светлана, помогавшая россиянам в Таиланде. В четверг собеседница агентства рассказала о 40-летней Юлии Сухановой, которая уже девять дней находилась в тайском аэропорту "Суварнабхуми". Она осталась без мобильного телефона и наличных, поэтому не могла купить билет домой. Женщина выживала только за счёт подаяний в аэропорту. У нее также закончился срок действия загранпаспорта. Мать Юлии отказалась ей помогать, и волонтеры нашли спонсоров, готовых оплатить билеты и покупку мобильного телефона. "Мы ее отправили, она улетела и уже в Москве", - сказала Суханова, добавив, что большая часть собранной суммы пошла на оплату просрочки визы, поэтому до Краснодара женщина доберется сама. Как рассказали РИА Новости в УМВД краевой столицы, женщина служила в полиции дознавателем и была уволена в феврале 2021 года из-за грубого нарушения служебной дисциплины.
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краснодар, таиланд, россия, в мире
Краснодар, Таиланд, Россия, В мире
Экс-полицейская, оставшаяся без денег в Таиланде, вернулась в Россию
Волонтеры вернули экс-полицейскую, застрявшую в аэропорту Таиланда без денег
КРАСНОДАР, 6 июл – РИА Новости. Волонтеры помогли вернуться в Россию бывшей дознавательнице полиции Краснодара, которая оставшись без денег просила милостыню в аэропорту Таиланда, рассказала РИА Новости волонтёр Светлана, помогавшая россиянам в Таиланде.
В четверг собеседница агентства рассказала о 40-летней Юлии Сухановой, которая уже девять дней находилась в тайском аэропорту "Суварнабхуми". Она осталась без мобильного телефона и наличных, поэтому не могла купить билет домой. Женщина выживала только за счёт подаяний в аэропорту. У нее также закончился срок действия загранпаспорта. Мать Юлии отказалась ей помогать, и волонтеры нашли спонсоров, готовых оплатить билеты и покупку мобильного телефона.
"Мы ее отправили, она улетела и уже в Москве", - сказала Суханова, добавив, что большая часть собранной суммы пошла на оплату просрочки визы, поэтому до Краснодара женщина доберется сама.
Как рассказали РИА Новости в УМВД краевой столицы, женщина служила в полиции дознавателем и была уволена в феврале 2021 года из-за грубого нарушения служебной дисциплины.