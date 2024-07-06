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ВСУ за сутки потеряли до 115 солдат в зоне ответственности "Востока" - РИА Новости, 06.07.2024
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ВСУ за сутки потеряли до 115 солдат в зоне ответственности "Востока"
ВСУ за сутки потеряли до 115 солдат в зоне ответственности "Востока" - РИА Новости, 06.07.2024
ВСУ за сутки потеряли до 115 солдат в зоне ответственности "Востока"
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 115 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T13:35
2024-07-06T13:35
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 115 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й мотопехотной бригады ВСУ, 120-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Макаровка, Водяное и Урожайное Донецкой Народной Республики. Кроме того, отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады противника. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих", - говорится в сообщении. Уточняется, что за сутки противник потерял на данном участке фронта две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152-миллиметровое орудие Д-20 и 105-миллиметровое орудие М119.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ за сутки потеряли до 115 солдат в зоне ответственности "Востока"

Группировка "Восток" заняла выгодные рубежи и ликвидировала 115 бойцов ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 115 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й мотопехотной бригады ВСУ, 120-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Макаровка, Водяное и Урожайное Донецкой Народной Республики. Кроме того, отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады противника. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за сутки противник потерял на данном участке фронта две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152-миллиметровое орудие Д-20 и 105-миллиметровое орудие М119.
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