https://ria.ru/20240706/vostok-1957856954.html

ВСУ за сутки потеряли до 115 солдат в зоне ответственности "Востока"

ВСУ за сутки потеряли до 115 солдат в зоне ответственности "Востока" - РИА Новости, 06.07.2024

ВСУ за сутки потеряли до 115 солдат в зоне ответственности "Востока"

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 115 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T13:35

2024-07-06T13:35

2024-07-06T13:35

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 115 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й мотопехотной бригады ВСУ, 120-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Макаровка, Водяное и Урожайное Донецкой Народной Республики. Кроме того, отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады противника. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих", - говорится в сообщении. Уточняется, что за сутки противник потерял на данном участке фронта две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152-миллиметровое орудие Д-20 и 105-миллиметровое орудие М119.

https://ria.ru/20240706/karlson-1957818578.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность