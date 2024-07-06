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Группировка войск "Днепр" уничтожила 120 боевиков ВСУ - РИА Новости, 06.07.2024
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13:41 06.07.2024 (обновлено: 13:42 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/voennye-1957857593.html
Группировка войск "Днепр" уничтожила 120 боевиков ВСУ
Группировка войск "Днепр" уничтожила 120 боевиков ВСУ - РИА Новости, 06.07.2024
Группировка войск "Днепр" уничтожила 120 боевиков ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили 120 боевиков ВСУ, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T13:41
2024-07-06T13:42
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили 120 боевиков ВСУ, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны в районах населенных в пунктов Работино, Пятихатки Запорожской области, Никольское и Разлив Херсонской области. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, восемь автомобилей, три 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и полевой склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка войск "Днепр" уничтожила 120 боевиков ВСУ

Минобороны: подразделения группировки "Днепр" уничтожили 120 боевиков ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили 120 боевиков ВСУ, сообщило в субботу Минобороны РФ.
«
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны в районах населенных в пунктов Работино, Пятихатки Запорожской области, Никольское и Разлив Херсонской области. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, восемь автомобилей, три 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и полевой склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении.
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