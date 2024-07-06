https://ria.ru/20240706/voennye-1957857593.html

Группировка войск "Днепр" уничтожила 120 боевиков ВСУ

Группировка войск "Днепр" уничтожила 120 боевиков ВСУ - РИА Новости, 06.07.2024

Группировка войск "Днепр" уничтожила 120 боевиков ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили 120 боевиков ВСУ, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T13:41

2024-07-06T13:41

2024-07-06T13:42

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили 120 боевиков ВСУ, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны в районах населенных в пунктов Работино, Пятихатки Запорожской области, Никольское и Разлив Херсонской области. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, восемь автомобилей, три 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и полевой склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html

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