Венгрия уточнила информацию о переносе встречи Сийярто и Бербок
Венгрия перенесла встречу Сийярто и Бербок по техническим причинам
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 6 июл - РИА Новости. Венгерская сторона не отменила встречу глав МИД Венгрии и Германии Петера Сийярто и Анналены Бербок, а попросила перенести ее по техническим причинам из-за внеплановых изменений в графике венгерского министра, заявили во внешнеполитическом ведомстве Венгрии. Об этом сообщает портал hvg.hu.
Накануне агентство Рейтер со ссылкой на представителя МИД Германии сообщило, что Венгрия отменила назначенную на понедельник встречу Сийярто и Бербок в Будапеште. Немецкая сторона якобы была "поражена" этим, поскольку считала необходимой "серьезную и честную дискуссию" после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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"Из-за непредвиденного изменения в календаре министра была просьба провести визит в более поздний, по возможности, самый ближайший срок", - приводит сообщение венгерского министерства портал hvg.hu.
В ведомстве также подчеркнули, что причина отмены "исключительно техническая, а не политическая". Министерство надеется, что переговоры о новой дате "будут успешно завершены как можно скорее".
Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. В Еврокомиссии утверждают, что визит Орбана в РФ якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.