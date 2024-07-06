https://ria.ru/20240706/vengrija-1957858173.html

Венгрия уточнила информацию о переносе встречи Сийярто и Бербок

Венгрия уточнила информацию о переносе встречи Сийярто и Бербок - РИА Новости, 06.07.2024

Венгрия уточнила информацию о переносе встречи Сийярто и Бербок

Венгерская сторона не отменила встречу глав МИД Венгрии и Германии Петера Сийярто и Анналены Бербок, а попросила перенести ее по техническим причинам из-за... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T13:49

2024-07-06T13:49

2024-07-06T14:29

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БУДАПЕШТ, 6 июл - РИА Новости. Венгерская сторона не отменила встречу глав МИД Венгрии и Германии Петера Сийярто и Анналены Бербок, а попросила перенести ее по техническим причинам из-за внеплановых изменений в графике венгерского министра, заявили во внешнеполитическом ведомстве Венгрии. Об этом сообщает портал hvg.hu.Накануне агентство Рейтер со ссылкой на представителя МИД Германии сообщило, что Венгрия отменила назначенную на понедельник встречу Сийярто и Бербок в Будапеште. Немецкая сторона якобы была "поражена" этим, поскольку считала необходимой "серьезную и честную дискуссию" после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Из-за непредвиденного изменения в календаре министра была просьба провести визит в более поздний, по возможности, самый ближайший срок", - приводит сообщение венгерского министерства портал hvg.hu. В ведомстве также подчеркнули, что причина отмены "исключительно техническая, а не политическая". Министерство надеется, что переговоры о новой дате "будут успешно завершены как можно скорее". Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. В Еврокомиссии утверждают, что визит Орбана в РФ якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.

https://ria.ru/20240705/sholts-1957652596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, россия, германия, виктор орбан, петер сийярто, анналена бербок, евросоюз, евросовет, еврокомиссия