https://ria.ru/20240706/velikobritaniya-1957870983.html

Глава Минтранса Британии заявила о планах национализировать железные дороги

Глава Минтранса Британии заявила о планах национализировать железные дороги - РИА Новости, 06.07.2024

Глава Минтранса Британии заявила о планах национализировать железные дороги

Министр транспорта в кабинете пришедших к власти в Британии лейбористов Луиза Хейг заявила о намерении провести национализацию британских железных дорог "как... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T15:16

2024-07-06T15:16

2024-07-06T15:16

в мире

великобритания

кир стармер

риши сунак

лейбористская партия великобритании

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Министр транспорта в кабинете пришедших к власти в Британии лейбористов Луиза Хейг заявила о намерении провести национализацию британских железных дорог "как можно скорее". Об этом пишет издание Telegraph."Лейбористы национализируют британские железные дороги "как можно скорее", - пишет издание Telegraph, ссылаясь на слова главы ведомства. Газета отмечает, что в своем предвыборном манифесте лейбористы обещали полностью национализировать железнодорожную сеть страны в течение пяти лет после прихода к власти и создать госкомпанию Great British Railways, которая бы унаследовала контракты на пассажирские перевозки, принадлежащие частным фирмам, как только истечет срок их действия. Парламентские выборы в Британии состоялись в четверг, в пятницу лидер победивших лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.

https://ria.ru/20240705/starmer-1957666647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, кир стармер, риши сунак, лейбористская партия великобритании