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Глава Минтранса Британии заявила о планах национализировать железные дороги - РИА Новости, 06.07.2024
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15:16 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/velikobritaniya-1957870983.html
Глава Минтранса Британии заявила о планах национализировать железные дороги
Глава Минтранса Британии заявила о планах национализировать железные дороги - РИА Новости, 06.07.2024
Глава Минтранса Британии заявила о планах национализировать железные дороги
Министр транспорта в кабинете пришедших к власти в Британии лейбористов Луиза Хейг заявила о намерении провести национализацию британских железных дорог "как... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T15:16
2024-07-06T15:16
в мире
великобритания
кир стармер
риши сунак
лейбористская партия великобритании
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Министр транспорта в кабинете пришедших к власти в Британии лейбористов Луиза Хейг заявила о намерении провести национализацию британских железных дорог "как можно скорее". Об этом пишет издание Telegraph."Лейбористы национализируют британские железные дороги "как можно скорее", - пишет издание Telegraph, ссылаясь на слова главы ведомства. Газета отмечает, что в своем предвыборном манифесте лейбористы обещали полностью национализировать железнодорожную сеть страны в течение пяти лет после прихода к власти и создать госкомпанию Great British Railways, которая бы унаследовала контракты на пассажирские перевозки, принадлежащие частным фирмам, как только истечет срок их действия. Парламентские выборы в Британии состоялись в четверг, в пятницу лидер победивших лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
https://ria.ru/20240705/starmer-1957666647.html
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в мире, великобритания, кир стармер, риши сунак, лейбористская партия великобритании
В мире, Великобритания, Кир Стармер, Риши Сунак, Лейбористская партия Великобритании
Глава Минтранса Британии заявила о планах национализировать железные дороги

В Британии хотят как можно скорее национализировать железные дороги

© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Matt Dunham
Прохожие в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Министр транспорта в кабинете пришедших к власти в Британии лейбористов Луиза Хейг заявила о намерении провести национализацию британских железных дорог "как можно скорее". Об этом пишет издание Telegraph.
"Лейбористы национализируют британские железные дороги "как можно скорее", - пишет издание Telegraph, ссылаясь на слова главы ведомства.
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Газета отмечает, что в своем предвыборном манифесте лейбористы обещали полностью национализировать железнодорожную сеть страны в течение пяти лет после прихода к власти и создать госкомпанию Great British Railways, которая бы унаследовала контракты на пассажирские перевозки, принадлежащие частным фирмам, как только истечет срок их действия.
Парламентские выборы в Британии состоялись в четверг, в пятницу лидер победивших лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
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