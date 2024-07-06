Глава Минтранса Британии заявила о планах национализировать железные дороги
В Британии хотят как можно скорее национализировать железные дороги
© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Прохожие в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Министр транспорта в кабинете пришедших к власти в Британии лейбористов Луиза Хейг заявила о намерении провести национализацию британских железных дорог "как можно скорее". Об этом пишет издание Telegraph.
"Лейбористы национализируют британские железные дороги "как можно скорее", - пишет издание Telegraph, ссылаясь на слова главы ведомства.
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Газета отмечает, что в своем предвыборном манифесте лейбористы обещали полностью национализировать железнодорожную сеть страны в течение пяти лет после прихода к власти и создать госкомпанию Great British Railways, которая бы унаследовала контракты на пассажирские перевозки, принадлежащие частным фирмам, как только истечет срок их действия.
Парламентские выборы в Британии состоялись в четверг, в пятницу лидер победивших лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
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