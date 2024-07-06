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Британские лейбористы получили 412 мандатов в Палате общин - РИА Новости, 06.07.2024
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14:10 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/velikobritaniya-1957860652.html
Британские лейбористы получили 412 мандатов в Палате общин
Британские лейбористы получили 412 мандатов в Палате общин - РИА Новости, 06.07.2024
Британские лейбористы получили 412 мандатов в Палате общин
Лейбористская партия после подсчета результатов голосования во всех 650 избирательных округах получила 412 депутатских мандатов в Палате общин, закрепив за... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:10
2024-07-06T14:10
в мире
великобритания
кир стармер
риши сунак
шотландская национальная партия
выборы в европарламент — 2024
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Лейбористская партия после подсчета результатов голосования во всех 650 избирательных округах получила 412 депутатских мандатов в Палате общин, закрепив за собой абсолютное большинство в британском парламенте, свидетельствуют данные, опубликованные в субботу телеканалом Sky News. На втором месте расположились потерпевшие поражение консерваторы со 121 мандатом, они потеряли 251 кресло. За ними следуют либеральные демократы с 72 мандатами, для которых это стало рекордом. Значительное число мест (39) в парламенте утратила Шотландская национальная партия, победившая лишь в девяти округах. Партия Найджела Фаража Reform UK получила пять депутатских мандатов. По данным телеканала, явка на выборах составила 59,9%, снизившись на 7,4 процентных пункта по сравнению с прошлыми выборами 2019 года. Это один из самых низких показателей за последние десятилетия. Более половины (335 из 650) избранных парламентариев будут представлять свой округ в Палате общин впервые. Большинство из них - мужчины (60%, или 387 парламентариев), самому молодому 22 года, говорится в материале телеканала. Парламентские выборы в Британии состоялись в четверг, в пятницу лидер победивших лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
https://ria.ru/20240705/leyboristy-1957546152.html
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в мире, великобритания, кир стармер, риши сунак, шотландская национальная партия, выборы в европарламент — 2024
В мире, Великобритания, Кир Стармер, Риши Сунак, Шотландская национальная партия, Выборы в Европарламент — 2024
Британские лейбористы получили 412 мандатов в Палате общин

Лейбористы получили 412 депутатских мандатов, закрепив за собой большинство

© AP Photo / Sang TanЛюди пьют пиво напротив здания Парламента в Лондоне
Люди пьют пиво напротив здания Парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Sang Tan
Люди пьют пиво напротив здания Парламента в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Лейбористская партия после подсчета результатов голосования во всех 650 избирательных округах получила 412 депутатских мандатов в Палате общин, закрепив за собой абсолютное большинство в британском парламенте, свидетельствуют данные, опубликованные в субботу телеканалом Sky News.
На втором месте расположились потерпевшие поражение консерваторы со 121 мандатом, они потеряли 251 кресло. За ними следуют либеральные демократы с 72 мандатами, для которых это стало рекордом. Значительное число мест (39) в парламенте утратила Шотландская национальная партия, победившая лишь в девяти округах. Партия Найджела Фаража Reform UK получила пять депутатских мандатов.
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер благодарит своих сторонников во время митинга после выборов в галерее Тейт Модерн в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Лейбористы победили на выборах в парламент Великобритании
Вчера, 07:11
По данным телеканала, явка на выборах составила 59,9%, снизившись на 7,4 процентных пункта по сравнению с прошлыми выборами 2019 года. Это один из самых низких показателей за последние десятилетия.
Более половины (335 из 650) избранных парламентариев будут представлять свой округ в Палате общин впервые. Большинство из них - мужчины (60%, или 387 парламентариев), самому молодому 22 года, говорится в материале телеканала.
Парламентские выборы в Британии состоялись в четверг, в пятницу лидер победивших лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
Выборы в Британии - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Лейбористы выигрывают парламентские выборы в Британии
Вчера, 00:09
 
В миреВеликобританияКир СтармерРиши СунакШотландская национальная партияВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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