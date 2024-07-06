Британские лейбористы получили 412 мандатов в Палате общин
Лейбористы получили 412 депутатских мандатов, закрепив за собой большинство
© AP Photo / Sang TanЛюди пьют пиво напротив здания Парламента в Лондоне
© AP Photo / Sang Tan
Люди пьют пиво напротив здания Парламента в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Лейбористская партия после подсчета результатов голосования во всех 650 избирательных округах получила 412 депутатских мандатов в Палате общин, закрепив за собой абсолютное большинство в британском парламенте, свидетельствуют данные, опубликованные в субботу телеканалом Sky News.
На втором месте расположились потерпевшие поражение консерваторы со 121 мандатом, они потеряли 251 кресло. За ними следуют либеральные демократы с 72 мандатами, для которых это стало рекордом. Значительное число мест (39) в парламенте утратила Шотландская национальная партия, победившая лишь в девяти округах. Партия Найджела Фаража Reform UK получила пять депутатских мандатов.
По данным телеканала, явка на выборах составила 59,9%, снизившись на 7,4 процентных пункта по сравнению с прошлыми выборами 2019 года. Это один из самых низких показателей за последние десятилетия.
Более половины (335 из 650) избранных парламентариев будут представлять свой округ в Палате общин впервые. Большинство из них - мужчины (60%, или 387 парламентариев), самому молодому 22 года, говорится в материале телеканала.
Парламентские выборы в Британии состоялись в четверг, в пятницу лидер победивших лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.