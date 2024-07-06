https://ria.ru/20240706/velikobritaniya-1957860652.html

Британские лейбористы получили 412 мандатов в Палате общин

Британские лейбористы получили 412 мандатов в Палате общин - РИА Новости, 06.07.2024

Британские лейбористы получили 412 мандатов в Палате общин

Лейбористская партия после подсчета результатов голосования во всех 650 избирательных округах получила 412 депутатских мандатов в Палате общин, закрепив за... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T14:10

2024-07-06T14:10

2024-07-06T14:10

в мире

великобритания

кир стармер

риши сунак

шотландская национальная партия

выборы в европарламент — 2024

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Лейбористская партия после подсчета результатов голосования во всех 650 избирательных округах получила 412 депутатских мандатов в Палате общин, закрепив за собой абсолютное большинство в британском парламенте, свидетельствуют данные, опубликованные в субботу телеканалом Sky News. На втором месте расположились потерпевшие поражение консерваторы со 121 мандатом, они потеряли 251 кресло. За ними следуют либеральные демократы с 72 мандатами, для которых это стало рекордом. Значительное число мест (39) в парламенте утратила Шотландская национальная партия, победившая лишь в девяти округах. Партия Найджела Фаража Reform UK получила пять депутатских мандатов. По данным телеканала, явка на выборах составила 59,9%, снизившись на 7,4 процентных пункта по сравнению с прошлыми выборами 2019 года. Это один из самых низких показателей за последние десятилетия. Более половины (335 из 650) избранных парламентариев будут представлять свой округ в Палате общин впервые. Большинство из них - мужчины (60%, или 387 парламентариев), самому молодому 22 года, говорится в материале телеканала. Парламентские выборы в Британии состоялись в четверг, в пятницу лидер победивших лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.

https://ria.ru/20240705/leyboristy-1957546152.html

https://ria.ru/20240705/britaniya-1957526246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, кир стармер, риши сунак, шотландская национальная партия, выборы в европарламент — 2024