https://ria.ru/20240706/vdnkh-1957936050.html
Концерт, посвященный завершению форума-выставки "Россия"
Концерт, посвященный завершению форума-выставки "Россия" - РИА Новости, 06.07.2024
Концерт, посвященный завершению форума-выставки "Россия"
На ВДНХ в Москве проходит торжественный концерт, посвященный завершению форума-выставки "Россия". РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T21:39
2024-07-06T21:39
2024-07-06T21:45
выставка-форум "россия"
москва
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На ВДНХ в Москве проходит торжественный концерт, посвященный завершению форума-выставки "Россия".
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Концерт в честь закрытия выставки "Россия"
концерт
2024-07-06T21:39
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, видео
Выставка-форум "Россия", Москва
Концерт, посвященный завершению форума-выставки "Россия"
На ВДНХ в Москве проходит торжественный концерт, посвященный завершению форума-выставки "Россия".
2024-07-06T21:39
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PT114M45S
Концерт, посвященный завершению форума-выставки "Россия"
На ВДНХ в Москве проходит торжественный концерт, посвященный завершению форума-выставки "Россия".