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Концерт, посвященный завершению форума-выставки "Россия" - РИА Новости, 06.07.2024
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Выставка Россия - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Выставка-форум "Россия"
 
21:39 06.07.2024 (обновлено: 21:45 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/vdnkh-1957936050.html
Концерт, посвященный завершению форума-выставки "Россия"
Концерт, посвященный завершению форума-выставки "Россия" - РИА Новости, 06.07.2024
Концерт, посвященный завершению форума-выставки "Россия"
На ВДНХ в Москве проходит торжественный концерт, посвященный завершению форума-выставки "Россия". РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T21:39
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выставка-форум "россия"
москва
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На ВДНХ в Москве проходит торжественный концерт, посвященный завершению форума-выставки "Россия".
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Концерт в честь закрытия выставки "Россия"
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москва, видео
Выставка-форум "Россия", Москва
Концерт, посвященный завершению форума-выставки "Россия"
На ВДНХ в Москве проходит торжественный концерт, посвященный завершению форума-выставки "Россия".
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Концерт, посвященный завершению форума-выставки "Россия"

Читать ria.ru в
На ВДНХ в Москве проходит торжественный концерт, посвященный завершению форума-выставки "Россия".
 
Выставка-форум "Россия"Москва
 
 
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