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На ВДНХ выстроилась огромная очередь из желающих посетить выставку "Россия" - РИА Новости, 06.07.2024
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Выставка Россия - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Выставка-форум "Россия"
 
14:05 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/vdnkh-1957859614.html
На ВДНХ выстроилась огромная очередь из желающих посетить выставку "Россия"
На ВДНХ выстроилась огромная очередь из желающих посетить выставку "Россия" - РИА Новости, 06.07.2024
На ВДНХ выстроилась огромная очередь из желающих посетить выставку "Россия"
Огромная очередь из желающих посетить выставку-форум "Россия", которая завершит свою работу через два дня, выстроилась перед входом в павильон, передаёт... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:05
2024-07-06T14:05
выставка-форум "россия"
общество
москва
россия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Огромная очередь из желающих посетить выставку-форум "Россия", которая завершит свою работу через два дня, выстроилась перед входом в павильон, передаёт корреспондент РИА Новости. Толпы людей стоят и на выход из станции метро "ВДНХ". Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
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общество, москва, россия
Выставка-форум "Россия", Общество, Москва, Россия
На ВДНХ выстроилась огромная очередь из желающих посетить выставку "Россия"

Огромная очередь на выставку "Россия", которая закроется через два дня

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПавильон выставки "Россия" ВДНХ в Москве
Павильон выставки Россия ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Павильон выставки "Россия" ВДНХ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Огромная очередь из желающих посетить выставку-форум "Россия", которая завершит свою работу через два дня, выстроилась перед входом в павильон, передаёт корреспондент РИА Новости.
Толпы людей стоят и на выход из станции метро "ВДНХ".
Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
18-миллионный посетитель выставки Россия Елизавета Савина с родителями и братом, 4 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Выставку "Россия" посетили 18 миллионов человек
4 июля, 20:45
 
Выставка-форум "Россия"ОбществоМоскваРоссия
 
 
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