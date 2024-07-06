https://ria.ru/20240706/vdnkh-1957859614.html
На ВДНХ выстроилась огромная очередь из желающих посетить выставку "Россия"
На ВДНХ выстроилась огромная очередь из желающих посетить выставку "Россия" - РИА Новости, 06.07.2024
На ВДНХ выстроилась огромная очередь из желающих посетить выставку "Россия"
Огромная очередь из желающих посетить выставку-форум "Россия", которая завершит свою работу через два дня, выстроилась перед входом в павильон, передаёт... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:05
2024-07-06T14:05
2024-07-06T14:05
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Огромная очередь из желающих посетить выставку-форум "Россия", которая завершит свою работу через два дня, выстроилась перед входом в павильон, передаёт корреспондент РИА Новости. Толпы людей стоят и на выход из станции метро "ВДНХ". Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
https://ria.ru/20240704/vystavka-1957507413.html
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общество, москва, россия
Выставка-форум "Россия", Общество, Москва, Россия
На ВДНХ выстроилась огромная очередь из желающих посетить выставку "Россия"
Огромная очередь на выставку "Россия", которая закроется через два дня