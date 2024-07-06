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На Урале девочка погибла, ее сестра ранена после падения сосны на палатку - РИА Новости, 06.07.2024
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20:58 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/ural-1957931710.html
На Урале девочка погибла, ее сестра ранена после падения сосны на палатку
На Урале девочка погибла, ее сестра ранена после падения сосны на палатку - РИА Новости, 06.07.2024
На Урале девочка погибла, ее сестра ранена после падения сосны на палатку
СК возбудил уголовное дело по факту гибели девятилетней девочки и травмирования ее полугодовалой сестры после падения дерева на палатку вблизи озера в... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T20:58
2024-07-06T20:58
происшествия
челябинская область
миасс
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 июл - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по факту гибели девятилетней девочки и травмирования ее полугодовалой сестры после падения дерева на палатку вблизи озера в Челябинской области, сообщило в субботу СУСК по региону. По данным ведомства, вечером 5 июля на территории кемпинга, расположенного в лесном массиве вблизи озера Тургояк в городе Миассе Челябинской области, сосна упала на туристическую палатку, в которой находились двое детей. В результате девятилетняя девочка скончалась на месте, ее шестимесячная сестра с травмой головы госпитализирована в медицинское учреждение, где находится в реанимационном отделении. "По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан)", - говорится в сообщении. В настоящее время следователем регионального СКР осуществлен осмотр места происшествия , в качестве подозреваемого допрошен директор коммерческой организации, оказывающей услуги по размещению граждан в кемпинге, поясняет СУСК.
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происшествия, челябинская область, миасс, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинская область, Миасс, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале девочка погибла, ее сестра ранена после падения сосны на палатку

СК возбудил дело после гибели девочки при падении дерева на палатку на Урале

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета . Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 июл - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по факту гибели девятилетней девочки и травмирования ее полугодовалой сестры после падения дерева на палатку вблизи озера в Челябинской области, сообщило в субботу СУСК по региону.
По данным ведомства, вечером 5 июля на территории кемпинга, расположенного в лесном массиве вблизи озера Тургояк в городе Миассе Челябинской области, сосна упала на туристическую палатку, в которой находились двое детей. В результате девятилетняя девочка скончалась на месте, ее шестимесячная сестра с травмой головы госпитализирована в медицинское учреждение, где находится в реанимационном отделении.
«
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан)", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователем регионального СКР осуществлен осмотр места происшествия , в качестве подозреваемого допрошен директор коммерческой организации, оказывающей услуги по размещению граждан в кемпинге, поясняет СУСК.
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ПроисшествияЧелябинская областьМиассРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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