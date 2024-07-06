https://ria.ru/20240706/ural-1957931710.html

На Урале девочка погибла, ее сестра ранена после падения сосны на палатку

На Урале девочка погибла, ее сестра ранена после падения сосны на палатку - РИА Новости, 06.07.2024

На Урале девочка погибла, ее сестра ранена после падения сосны на палатку

СК возбудил уголовное дело по факту гибели девятилетней девочки и травмирования ее полугодовалой сестры после падения дерева на палатку вблизи озера в... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T20:58

2024-07-06T20:58

2024-07-06T20:58

происшествия

челябинская область

миасс

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 6 июл - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по факту гибели девятилетней девочки и травмирования ее полугодовалой сестры после падения дерева на палатку вблизи озера в Челябинской области, сообщило в субботу СУСК по региону. По данным ведомства, вечером 5 июля на территории кемпинга, расположенного в лесном массиве вблизи озера Тургояк в городе Миассе Челябинской области, сосна упала на туристическую палатку, в которой находились двое детей. В результате девятилетняя девочка скончалась на месте, ее шестимесячная сестра с травмой головы госпитализирована в медицинское учреждение, где находится в реанимационном отделении. "По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан)", - говорится в сообщении. В настоящее время следователем регионального СКР осуществлен осмотр места происшествия , в качестве подозреваемого допрошен директор коммерческой организации, оказывающей услуги по размещению граждан в кемпинге, поясняет СУСК.

https://ria.ru/20240706/buryatiya-1957873675.html

челябинская область

миасс

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происшествия, челябинская область, миасс, россия, следственный комитет россии (ск рф)