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В Москве не было массовых нарушений электроснабжения из-за урагана - РИА Новости, 06.07.2024
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14:23 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/uragan-1957863264.html
В Москве не было массовых нарушений электроснабжения из-за урагана
В Москве не было массовых нарушений электроснабжения из-за урагана - РИА Новости, 06.07.2024
В Москве не было массовых нарушений электроснабжения из-за урагана
Массовых нарушений электроснабжения в столичном регионе в связи с бушевавшим на территории Москвы и Московской области ураганом "Орхан" не было, сообщили... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:23
2024-07-06T14:23
происшествия
жкх
московская область (подмосковье)
москва
раменский
россети московский регион
россети
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Массовых нарушений электроснабжения в столичном регионе в связи с бушевавшим на территории Москвы и Московской области ураганом "Орхан" не было, сообщили "Россети - Московский регион". "Несмотря на бушевавший на территории Москвы и Московской области ураган "Орхан", сопровождавшийся грозой, градом, несколькими волнами мощных ливней, ветром с порывами до 25 м/с, специалисты "Россети - Московский регион" обеспечили надежное функционирование электросетевого комплекса. Массовых нарушений электроснабжения допущено не было", - говорится в официальном Telegram-канале компании. Ливневые дожди с грозами и градом, сопровождавшиеся сильным ветром, обрушились на столицу в пятницу, 5 июля. В отдельных районах города выпало почти 50% месячной нормы осадков. Отмечается, что основной удар стихии пришелся на Подмосковье, где ураганный ветер валил деревья, рекламные конструкции, срывал обшивку со зданий. Благодаря готовности персонала и спецтехники локальные нарушения электроснабжения устранялись максимально оперативно, отмечает дочерняя компания "Россетей". "На данный момент восстановительные работы по сети 6-10 кВ, завершены везде, за исключением городских округов Раменский и Солнечногорск, где зафиксированы повреждения электрооборудования от прямого попадания молнии. Там работа бригад продолжается, электроснабжение потребителей будет восстановлено в ближайшее время. Также ведутся работы по индивидуальным заявкам жителей СНТ и коттеджных поселков по сети 0,4 кВ", - добавляется в сообщении.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, жкх, московская область (подмосковье), москва, раменский, россети московский регион, россети
Происшествия, ЖКХ, Московская область (Подмосковье), Москва, Раменский, Россети Московский регион, Россети
В Москве не было массовых нарушений электроснабжения из-за урагана

"Россети": нарушений электроснабжения в Москве из-за урагана "Орхан" не было

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУраган в Москве
Ураган в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ураган в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Массовых нарушений электроснабжения в столичном регионе в связи с бушевавшим на территории Москвы и Московской области ураганом "Орхан" не было, сообщили "Россети - Московский регион".
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"Несмотря на бушевавший на территории Москвы и Московской области ураган "Орхан", сопровождавшийся грозой, градом, несколькими волнами мощных ливней, ветром с порывами до 25 м/с, специалисты "Россети - Московский регион" обеспечили надежное функционирование электросетевого комплекса. Массовых нарушений электроснабжения допущено не было", - говорится в официальном Telegram-канале компании.
Ливневые дожди с грозами и градом, сопровождавшиеся сильным ветром, обрушились на столицу в пятницу, 5 июля. В отдельных районах города выпало почти 50% месячной нормы осадков.
Отмечается, что основной удар стихии пришелся на Подмосковье, где ураганный ветер валил деревья, рекламные конструкции, срывал обшивку со зданий. Благодаря готовности персонала и спецтехники локальные нарушения электроснабжения устранялись максимально оперативно, отмечает дочерняя компания "Россетей".
"На данный момент восстановительные работы по сети 6-10 кВ, завершены везде, за исключением городских округов Раменский и Солнечногорск, где зафиксированы повреждения электрооборудования от прямого попадания молнии. Там работа бригад продолжается, электроснабжение потребителей будет восстановлено в ближайшее время. Также ведутся работы по индивидуальным заявкам жителей СНТ и коттеджных поселков по сети 0,4 кВ", - добавляется в сообщении.
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