В Москве не было массовых нарушений электроснабжения из-за урагана
"Россети": нарушений электроснабжения в Москве из-за урагана "Орхан" не было
Ураган в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Массовых нарушений электроснабжения в столичном регионе в связи с бушевавшим на территории Москвы и Московской области ураганом "Орхан" не было, сообщили "Россети - Московский регион".
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"Несмотря на бушевавший на территории Москвы и Московской области ураган "Орхан", сопровождавшийся грозой, градом, несколькими волнами мощных ливней, ветром с порывами до 25 м/с, специалисты "Россети - Московский регион" обеспечили надежное функционирование электросетевого комплекса. Массовых нарушений электроснабжения допущено не было", - говорится в официальном Telegram-канале компании.
Ливневые дожди с грозами и градом, сопровождавшиеся сильным ветром, обрушились на столицу в пятницу, 5 июля. В отдельных районах города выпало почти 50% месячной нормы осадков.
Отмечается, что основной удар стихии пришелся на Подмосковье, где ураганный ветер валил деревья, рекламные конструкции, срывал обшивку со зданий. Благодаря готовности персонала и спецтехники локальные нарушения электроснабжения устранялись максимально оперативно, отмечает дочерняя компания "Россетей".
"На данный момент восстановительные работы по сети 6-10 кВ, завершены везде, за исключением городских округов Раменский и Солнечногорск, где зафиксированы повреждения электрооборудования от прямого попадания молнии. Там работа бригад продолжается, электроснабжение потребителей будет восстановлено в ближайшее время. Также ведутся работы по индивидуальным заявкам жителей СНТ и коттеджных поселков по сети 0,4 кВ", - добавляется в сообщении.
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