https://ria.ru/20240706/uragan-1957863264.html

В Москве не было массовых нарушений электроснабжения из-за урагана

В Москве не было массовых нарушений электроснабжения из-за урагана - РИА Новости, 06.07.2024

В Москве не было массовых нарушений электроснабжения из-за урагана

Массовых нарушений электроснабжения в столичном регионе в связи с бушевавшим на территории Москвы и Московской области ураганом "Орхан" не было, сообщили... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T14:23

2024-07-06T14:23

2024-07-06T14:23

происшествия

жкх

московская область (подмосковье)

москва

раменский

россети московский регион

россети

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Массовых нарушений электроснабжения в столичном регионе в связи с бушевавшим на территории Москвы и Московской области ураганом "Орхан" не было, сообщили "Россети - Московский регион". "Несмотря на бушевавший на территории Москвы и Московской области ураган "Орхан", сопровождавшийся грозой, градом, несколькими волнами мощных ливней, ветром с порывами до 25 м/с, специалисты "Россети - Московский регион" обеспечили надежное функционирование электросетевого комплекса. Массовых нарушений электроснабжения допущено не было", - говорится в официальном Telegram-канале компании. Ливневые дожди с грозами и градом, сопровождавшиеся сильным ветром, обрушились на столицу в пятницу, 5 июля. В отдельных районах города выпало почти 50% месячной нормы осадков. Отмечается, что основной удар стихии пришелся на Подмосковье, где ураганный ветер валил деревья, рекламные конструкции, срывал обшивку со зданий. Благодаря готовности персонала и спецтехники локальные нарушения электроснабжения устранялись максимально оперативно, отмечает дочерняя компания "Россетей". "На данный момент восстановительные работы по сети 6-10 кВ, завершены везде, за исключением городских округов Раменский и Солнечногорск, где зафиксированы повреждения электрооборудования от прямого попадания молнии. Там работа бригад продолжается, электроснабжение потребителей будет восстановлено в ближайшее время. Также ведутся работы по индивидуальным заявкам жителей СНТ и коттеджных поселков по сети 0,4 кВ", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240620/dozhd-1954304642.html

московская область (подмосковье)

москва

раменский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, московская область (подмосковье), москва, раменский, россети московский регион, россети