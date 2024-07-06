https://ria.ru/20240706/uragan-1957842914.html

В Рязани женщина пострадала от урагана

В Рязани женщина пострадала от урагана - РИА Новости, 06.07.2024

В Рязани женщина пострадала от урагана

Женщина пострадала от урагана в Рязани, ей оказана медицинская помощь, сообщил глава администрации города Виталий Артемов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T11:45

2024-07-06T11:45

2024-07-06T11:45

происшествия

рязань

рязанская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 6 июл - РИА Новости. Женщина пострадала от урагана в Рязани, ей оказана медицинская помощь, сообщил глава администрации города Виталий Артемов в своем Telegram-канале. Ранее ГУ МЧС по Рязанской области предупреждало, что пик неблагоприятных метеоусловий ожидается во второй половине дня 5 июля с сохранение до конца суток 6 июля. Порывы ветра будут достигать 25-27 метров в секунду. "От урагана пострадала одна жительница города, ее оперативно доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь, к настоящему моменту она выписана", - написал Артемов.Он уточнил, что циклон "Орхан" принес в Рязань обильные осадки. За пару часов их выпало более четверти от месячной нормы. Ливни сопровождались грозами и сильными порывами ветра. По словам Артемова, поступило более 40 сообщений о падении деревьев и больших веток в Рязани. Ведутся работы по их распиловке и вывозу. Есть случаи повреждения автомобилей, остановок общественного транспорта, разрушения кровель. Городские службы работают в усиленном режиме.

https://ria.ru/20240705/roskosmos-1957714688.html

https://ria.ru/20240705/poezda-1957794884.html

рязань

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происшествия, рязань, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)