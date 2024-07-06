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В Рязани женщина пострадала от урагана - РИА Новости, 06.07.2024
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11:45 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/uragan-1957842914.html
В Рязани женщина пострадала от урагана
В Рязани женщина пострадала от урагана - РИА Новости, 06.07.2024
В Рязани женщина пострадала от урагана
Женщина пострадала от урагана в Рязани, ей оказана медицинская помощь, сообщил глава администрации города Виталий Артемов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T11:45
2024-07-06T11:45
происшествия
рязань
рязанская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 6 июл - РИА Новости. Женщина пострадала от урагана в Рязани, ей оказана медицинская помощь, сообщил глава администрации города Виталий Артемов в своем Telegram-канале. Ранее ГУ МЧС по Рязанской области предупреждало, что пик неблагоприятных метеоусловий ожидается во второй половине дня 5 июля с сохранение до конца суток 6 июля. Порывы ветра будут достигать 25-27 метров в секунду. "От урагана пострадала одна жительница города, ее оперативно доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь, к настоящему моменту она выписана", - написал Артемов.Он уточнил, что циклон "Орхан" принес в Рязань обильные осадки. За пару часов их выпало более четверти от месячной нормы. Ливни сопровождались грозами и сильными порывами ветра. По словам Артемова, поступило более 40 сообщений о падении деревьев и больших веток в Рязани. Ведутся работы по их распиловке и вывозу. Есть случаи повреждения автомобилей, остановок общественного транспорта, разрушения кровель. Городские службы работают в усиленном режиме.
https://ria.ru/20240705/roskosmos-1957714688.html
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происшествия, рязань, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Рязань, Рязанская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Рязани женщина пострадала от урагана

Глава администрации Артемов: женщина пострадала от урагана в Рязани

© Фото : пресс-служба главы администрации города РязаниСотрудники коммунальных служб ликвидируют последствия непогоды в Рязани
Сотрудники коммунальных служб ликвидируют последствия непогоды в Рязани - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото : пресс-служба главы администрации города Рязани
Сотрудники коммунальных служб ликвидируют последствия непогоды в Рязани
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 6 июл - РИА Новости. Женщина пострадала от урагана в Рязани, ей оказана медицинская помощь, сообщил глава администрации города Виталий Артемов в своем Telegram-канале.
Ранее ГУ МЧС по Рязанской области предупреждало, что пик неблагоприятных метеоусловий ожидается во второй половине дня 5 июля с сохранение до конца суток 6 июля. Порывы ветра будут достигать 25-27 метров в секунду.
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"От урагана пострадала одна жительница города, ее оперативно доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь, к настоящему моменту она выписана", - написал Артемов.
Он уточнил, что циклон "Орхан" принес в Рязань обильные осадки. За пару часов их выпало более четверти от месячной нормы. Ливни сопровождались грозами и сильными порывами ветра.
По словам Артемова, поступило более 40 сообщений о падении деревьев и больших веток в Рязани. Ведутся работы по их распиловке и вывозу. Есть случаи повреждения автомобилей, остановок общественного транспорта, разрушения кровель. Городские службы работают в усиленном режиме.
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ПроисшествияРязаньРязанская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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