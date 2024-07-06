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"Аэрофлот" перенес некоторые рейсы - РИА Новости, 06.07.2024
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11:42 06.07.2024 (обновлено: 11:50 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/uragan-1957842573.html
"Аэрофлот" перенес некоторые рейсы
"Аэрофлот" перенес некоторые рейсы - РИА Новости, 06.07.2024
"Аэрофлот" перенес некоторые рейсы
"Аэрофлот" перенес ряд рейсов из-за прошедшего в московском регионе урагана, сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T11:42
2024-07-06T11:50
аэрофлот
происшествия
москва
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" перенес ряд рейсов из-за прошедшего в московском регионе урагана, сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании."В связи с неблагоприятными погодными условиями в столичном регионе в прошедшую ночь, которые привели к корректировке расписания, время вылета части рейсов за 06.07 будет сдвинуто по причине позднего прибытия самолетов из предыдущих рейсов", - говорится в публикации.Авиакомпания попросила пассажиров следить за информацией на онлайн-табло на ее сайте и на информационных табло аэропортов."Службы авиакомпании и аэропорта предпринимают все необходимые действия для обеспечения пассажиров услугами и своевременной отправки в пункты назначения", - заключили в "Аэрофлоте".
https://ria.ru/20240703/aeroflot-1957164904.html
https://ria.ru/20240701/piloty-1956750533.html
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аэрофлот, происшествия, москва
Аэрофлот, Происшествия, Москва
"Аэрофлот" перенес некоторые рейсы

"Аэрофлот" перенес некоторые рейсы из-за прошедшего в Московском регионе урагана

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" перенес ряд рейсов из-за прошедшего в московском регионе урагана, сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями в столичном регионе в прошедшую ночь, которые привели к корректировке расписания, время вылета части рейсов за 06.07 будет сдвинуто по причине позднего прибытия самолетов из предыдущих рейсов", - говорится в публикации.
Самолет - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
"Аэрофлот": почти 58% направлений полетов выполняется, минуя Москву
3 июля, 16:46
Авиакомпания попросила пассажиров следить за информацией на онлайн-табло на ее сайте и на информационных табло аэропортов.
"Службы авиакомпании и аэропорта предпринимают все необходимые действия для обеспечения пассажиров услугами и своевременной отправки в пункты назначения", - заключили в "Аэрофлоте".
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