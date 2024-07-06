https://ria.ru/20240706/uragan-1957842573.html

"Аэрофлот" перенес некоторые рейсы

"Аэрофлот" перенес некоторые рейсы - РИА Новости, 06.07.2024

"Аэрофлот" перенес некоторые рейсы

"Аэрофлот" перенес ряд рейсов из-за прошедшего в московском регионе урагана, сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T11:42

2024-07-06T11:42

2024-07-06T11:50

аэрофлот

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913092398_34:0:3675:2048_1920x0_80_0_0_332938dbfdae8b8f7daf4ca4e49a7d98.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" перенес ряд рейсов из-за прошедшего в московском регионе урагана, сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании."В связи с неблагоприятными погодными условиями в столичном регионе в прошедшую ночь, которые привели к корректировке расписания, время вылета части рейсов за 06.07 будет сдвинуто по причине позднего прибытия самолетов из предыдущих рейсов", - говорится в публикации.Авиакомпания попросила пассажиров следить за информацией на онлайн-табло на ее сайте и на информационных табло аэропортов."Службы авиакомпании и аэропорта предпринимают все необходимые действия для обеспечения пассажиров услугами и своевременной отправки в пункты назначения", - заключили в "Аэрофлоте".

https://ria.ru/20240703/aeroflot-1957164904.html

https://ria.ru/20240701/piloty-1956750533.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

аэрофлот, происшествия, москва