https://ria.ru/20240706/uragan-1957842573.html
"Аэрофлот" перенес некоторые рейсы
"Аэрофлот" перенес некоторые рейсы - РИА Новости, 06.07.2024
"Аэрофлот" перенес некоторые рейсы
"Аэрофлот" перенес ряд рейсов из-за прошедшего в московском регионе урагана, сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T11:42
2024-07-06T11:42
2024-07-06T11:50
аэрофлот
происшествия
москва
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" перенес ряд рейсов из-за прошедшего в московском регионе урагана, сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании."В связи с неблагоприятными погодными условиями в столичном регионе в прошедшую ночь, которые привели к корректировке расписания, время вылета части рейсов за 06.07 будет сдвинуто по причине позднего прибытия самолетов из предыдущих рейсов", - говорится в публикации.Авиакомпания попросила пассажиров следить за информацией на онлайн-табло на ее сайте и на информационных табло аэропортов."Службы авиакомпании и аэропорта предпринимают все необходимые действия для обеспечения пассажиров услугами и своевременной отправки в пункты назначения", - заключили в "Аэрофлоте".
https://ria.ru/20240703/aeroflot-1957164904.html
https://ria.ru/20240701/piloty-1956750533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, происшествия, москва
Аэрофлот, Происшествия, Москва
"Аэрофлот" перенес некоторые рейсы
"Аэрофлот" перенес некоторые рейсы из-за прошедшего в Московском регионе урагана