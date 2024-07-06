https://ria.ru/20240706/ukraina-1957899297.html
В ДТП на западе Украины погибли 14 человек
В ДТП на западе Украины погибли 14 человек - РИА Новости, 06.07.2024
В ДТП на западе Украины погибли 14 человек
Автоцистерна и микроавтобус столкнулись в Ровненской области на западе Украины, 14 человек погибли, один пострадал, сообщил министр внутренних дел страны Игорь... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:50
2024-07-06T17:50
2024-07-06T17:50
ровненская область
украина
игорь клименко
в мире
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Автоцистерна и микроавтобус столкнулись в Ровненской области на западе Украины, 14 человек погибли, один пострадал, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко в своем Telegram-канале. "Ужасное ДТП в Ровненской области. Автоцистерна столкнулась с маршрутным микроавтобусом. Четырнадцать человек погибли, среди них 6-летний ребенок. Одна женщина выжила, медики борются за ее жизнь. На месте работают спасатели и полицейские", - написал Клименко.
https://ria.ru/20240420/dtp-1941286128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ровненская область, украина, игорь клименко, в мире
Ровненская область, Украина, Игорь Клименко, В мире
В ДТП на западе Украины погибли 14 человек
На западе Украины автоцистерна столкнулась с микроавтобусом, 14 человек погибли