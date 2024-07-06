https://ria.ru/20240706/ukraina-1957899297.html

В ДТП на западе Украины погибли 14 человек

В ДТП на западе Украины погибли 14 человек - РИА Новости, 06.07.2024

В ДТП на западе Украины погибли 14 человек

Автоцистерна и микроавтобус столкнулись в Ровненской области на западе Украины, 14 человек погибли, один пострадал, сообщил министр внутренних дел страны Игорь... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T17:50

2024-07-06T17:50

2024-07-06T17:50

ровненская область

украина

игорь клименко

в мире

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Автоцистерна и микроавтобус столкнулись в Ровненской области на западе Украины, 14 человек погибли, один пострадал, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко в своем Telegram-канале. "Ужасное ДТП в Ровненской области. Автоцистерна столкнулась с маршрутным микроавтобусом. Четырнадцать человек погибли, среди них 6-летний ребенок. Одна женщина выжила, медики борются за ее жизнь. На месте работают спасатели и полицейские", - написал Клименко.

https://ria.ru/20240420/dtp-1941286128.html

ровненская область

украина

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Дарья Буймова

ровненская область, украина, игорь клименко, в мире