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В ДТП на западе Украины погибли 14 человек - РИА Новости, 06.07.2024
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17:50 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/ukraina-1957899297.html
В ДТП на западе Украины погибли 14 человек
В ДТП на западе Украины погибли 14 человек - РИА Новости, 06.07.2024
В ДТП на западе Украины погибли 14 человек
Автоцистерна и микроавтобус столкнулись в Ровненской области на западе Украины, 14 человек погибли, один пострадал, сообщил министр внутренних дел страны Игорь... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:50
2024-07-06T17:50
ровненская область
украина
игорь клименко
в мире
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Автоцистерна и микроавтобус столкнулись в Ровненской области на западе Украины, 14 человек погибли, один пострадал, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко в своем Telegram-канале. "Ужасное ДТП в Ровненской области. Автоцистерна столкнулась с маршрутным микроавтобусом. Четырнадцать человек погибли, среди них 6-летний ребенок. Одна женщина выжила, медики борются за ее жизнь. На месте работают спасатели и полицейские", - написал Клименко.
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ровненская область, украина, игорь клименко, в мире
Ровненская область, Украина, Игорь Клименко, В мире
В ДТП на западе Украины погибли 14 человек

На западе Украины автоцистерна столкнулась с микроавтобусом, 14 человек погибли

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Автоцистерна и микроавтобус столкнулись в Ровненской области на западе Украины, 14 человек погибли, один пострадал, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко в своем Telegram-канале.
"Ужасное ДТП в Ровненской области. Автоцистерна столкнулась с маршрутным микроавтобусом. Четырнадцать человек погибли, среди них 6-летний ребенок. Одна женщина выжила, медики борются за ее жизнь. На месте работают спасатели и полицейские", - написал Клименко.
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