https://ria.ru/20240706/ukraina-1957898105.html

В Раде обвинили командование ВСУ в накручивании статистики о сбитых дронах

В Раде обвинили командование ВСУ в накручивании статистики о сбитых дронах - РИА Новости, 06.07.2024

В Раде обвинили командование ВСУ в накручивании статистики о сбитых дронах

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале обвинила командование военно-воздушных сил Украины в накручивании статистики о сбитых... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T17:44

2024-07-06T17:44

2024-07-06T17:44

украина

россия

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880887_0:235:3072:1963_1920x0_80_0_0_2d36bc149aea3cee0bfa1e923c733afa.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале обвинила командование военно-воздушных сил Украины в накручивании статистики о сбитых беспилотниках. "Я уже в свое время писала, как накручивают потери противника в Генштабе ВСУ, но это продолжается. Придется написать в ракурсе воздушных сил. Совесть не мешает командующему Воздушных Сил ВСУ, неизменному генералу (Николаю – ред.) Олещуку, согласовывать сфальсифицированную статистику, когда, например, во время атаки россияне запустили пять шахедов, их не сбили, а командование подает на всю страну, что летели десять, а сбили пять", - написала Безуглая.Она также отметила, что превосходство РФ в воздухе нарастает. "Это новейшие подходы, с дронами, разведкой, которые они развили в дополнение к своим классическим ресурсам с самолетами, ПВО и спутниками. Мы же не делаем элементарного", - добавила она.

https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956308724.html

https://ria.ru/20240701/svo-1956156464.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, вооруженные силы украины, верховная рада украины