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В Раде обвинили командование ВСУ в накручивании статистики о сбитых дронах - РИА Новости, 06.07.2024
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17:44 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/ukraina-1957898105.html
В Раде обвинили командование ВСУ в накручивании статистики о сбитых дронах
В Раде обвинили командование ВСУ в накручивании статистики о сбитых дронах - РИА Новости, 06.07.2024
В Раде обвинили командование ВСУ в накручивании статистики о сбитых дронах
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале обвинила командование военно-воздушных сил Украины в накручивании статистики о сбитых... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:44
2024-07-06T17:44
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале обвинила командование военно-воздушных сил Украины в накручивании статистики о сбитых беспилотниках. "Я уже в свое время писала, как накручивают потери противника в Генштабе ВСУ, но это продолжается. Придется написать в ракурсе воздушных сил. Совесть не мешает командующему Воздушных Сил ВСУ, неизменному генералу (Николаю – ред.) Олещуку, согласовывать сфальсифицированную статистику, когда, например, во время атаки россияне запустили пять шахедов, их не сбили, а командование подает на всю страну, что летели десять, а сбили пять", - написала Безуглая.Она также отметила, что превосходство РФ в воздухе нарастает. "Это новейшие подходы, с дронами, разведкой, которые они развили в дополнение к своим классическим ресурсам с самолетами, ПВО и спутниками. Мы же не делаем элементарного", - добавила она.
https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956308724.html
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украина, россия, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде обвинили командование ВСУ в накручивании статистики о сбитых дронах

Депутат Рады Безуглая обвинила ВСУ в накручивании статистики о сбитых дронах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале обвинила командование военно-воздушных сил Украины в накручивании статистики о сбитых беспилотниках.
«
"Я уже в свое время писала, как накручивают потери противника в Генштабе ВСУ, но это продолжается. Придется написать в ракурсе воздушных сил. Совесть не мешает командующему Воздушных Сил ВСУ, неизменному генералу (Николаю – ред.) Олещуку, согласовывать сфальсифицированную статистику, когда, например, во время атаки россияне запустили пять шахедов, их не сбили, а командование подает на всю страну, что летели десять, а сбили пять", - написала Безуглая.
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Она также отметила, что превосходство РФ в воздухе нарастает.
«
"Это новейшие подходы, с дронами, разведкой, которые они развили в дополнение к своим классическим ресурсам с самолетами, ПВО и спутниками. Мы же не делаем элементарного", - добавила она.
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