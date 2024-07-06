На Украине задержали мужчин, собиравшихся на надувных кругах пересечь Тису
На Украине задержали 4 мужчин, собиравшихся на надувных кругах сбежать по Тисе
© Фото : Госпогранслужба Украины Граждане Украины, которые на надувных кругах собирались по реке Тиса сбежать за границу
© Фото : Госпогранслужба Украины
Граждане Украины, которые на надувных кругах собирались по реке Тиса сбежать за границу
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госпогранслужба Украины сообщила о задержании четырех мужчин, которые на надувных кругах собирались по реке Тиса сбежать за границу.
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"Местному жителю четверо мужчин заплатили от семи до восьми тысяч долларов за незаконное сопровождение до границы. Получив от "гида" надувные круги, нарушители направились к Тисе. Там их и встретил пограничный наряд. "Пловцов" и их помощника доставили в пограничное подразделение для составления админпротоколов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы Украины.
Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины.
Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в конце июня сообщал, что в реке Тиса с февраля 2022 года утонули 40 уклонистов, пытавшихся сбежать из страны.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.