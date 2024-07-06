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На Украине задержали мужчин, собиравшихся на надувных кругах пересечь Тису - РИА Новости, 06.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:28 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/ukraina-1957892913.html
На Украине задержали мужчин, собиравшихся на надувных кругах пересечь Тису
На Украине задержали мужчин, собиравшихся на надувных кругах пересечь Тису - РИА Новости, 06.07.2024
На Украине задержали мужчин, собиравшихся на надувных кругах пересечь Тису
Госпогранслужба Украины сообщила о задержании четырех мужчин, которые на надувных кругах собирались по реке Тиса сбежать за границу. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:28
2024-07-06T17:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
андрей демченко
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госпогранслужба Украины сообщила о задержании четырех мужчин, которые на надувных кругах собирались по реке Тиса сбежать за границу. "Местному жителю четверо мужчин заплатили от семи до восьми тысяч долларов за незаконное сопровождение до границы. Получив от "гида" надувные круги, нарушители направились к Тисе. Там их и встретил пограничный наряд. "Пловцов" и их помощника доставили в пограничное подразделение для составления админпротоколов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы Украины. Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины. Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в конце июня сообщал, что в реке Тиса с февраля 2022 года утонули 40 уклонистов, пытавшихся сбежать из страны. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20240615/voditel-1953161715.html
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в мире, украина, андрей демченко, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Андрей Демченко, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
На Украине задержали мужчин, собиравшихся на надувных кругах пересечь Тису

На Украине задержали 4 мужчин, собиравшихся на надувных кругах сбежать по Тисе

© Фото : Госпогранслужба Украины Граждане Украины, которые на надувных кругах собирались по реке Тиса сбежать за границу
Граждане Украины, которые на надувных кругах собирались по реке Тиса сбежать за границу - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото : Госпогранслужба Украины
Граждане Украины, которые на надувных кругах собирались по реке Тиса сбежать за границу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госпогранслужба Украины сообщила о задержании четырех мужчин, которые на надувных кругах собирались по реке Тиса сбежать за границу.
«
"Местному жителю четверо мужчин заплатили от семи до восьми тысяч долларов за незаконное сопровождение до границы. Получив от "гида" надувные круги, нарушители направились к Тисе. Там их и встретил пограничный наряд. "Пловцов" и их помощника доставили в пограничное подразделение для составления админпротоколов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы Украины.
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Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины.
Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в конце июня сообщал, что в реке Тиса с февраля 2022 года утонули 40 уклонистов, пытавшихся сбежать из страны.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАндрей ДемченкоВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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