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В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура - РИА Новости, 06.07.2024
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08:20 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/ukraina-1957824181.html
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура - РИА Новости, 06.07.2024
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура
Объект критической инфраструктуры поврежден в субботу в подконтрольной Киеву части Херсонской области, утверждает назначенный украинскими властями глава... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T08:20
2024-07-06T08:20
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в субботу в подконтрольной Киеву части Херсонской области, утверждает назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. Прокудин заявил, что ряд населенных пунктов региона подверглись ударам в ночь на субботу. "Зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры и газопровод; повреждены хозяйственная постройка, складское помещение", - написал он. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, украина
Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Украина
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура

Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры

© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в субботу в подконтрольной Киеву части Херсонской области, утверждает назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
Прокудин заявил, что ряд населенных пунктов региона подверглись ударам в ночь на субботу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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Вчера, 08:00
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"Зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры и газопровод; повреждены хозяйственная постройка, складское помещение", - написал он.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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