В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура
Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры
© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в субботу в подконтрольной Киеву части Херсонской области, утверждает назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
Прокудин заявил, что ряд населенных пунктов региона подверглись ударам в ночь на субботу.
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"Зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры и газопровод; повреждены хозяйственная постройка, складское помещение", - написал он.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.