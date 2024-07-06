https://ria.ru/20240706/ukraina-1957824181.html

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура - РИА Новости, 06.07.2024

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура

Объект критической инфраструктуры поврежден в субботу в подконтрольной Киеву части Херсонской области, утверждает назначенный украинскими властями глава... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T08:20

2024-07-06T08:20

2024-07-06T08:20

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в субботу в подконтрольной Киеву части Херсонской области, утверждает назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. Прокудин заявил, что ряд населенных пунктов региона подверглись ударам в ночь на субботу. "Зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры и газопровод; повреждены хозяйственная постройка, складское помещение", - написал он. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

россия

херсонская область

украина

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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, украина