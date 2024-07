https://ria.ru/20240706/ukraina-1957820164.html

В Чехии и Словакии опасаются применения на Украине снарядов с ураном

В Чехии и Словакии опасаются применения на Украине снарядов с ураном

2024-07-06T07:06

БЕЛГРАД, 6 июл – РИА Новости. Общественность в Чехии и Словакии обеспокоена возможностью применения на Украине снарядов с обедненным ураном, заявил РИА Новости адвокат Срджан Алексич, который занимается защитой пострадавших от использования таких боеприпасов во время бомбардировок Сербии силами НАТО в 1999 году. Алексич на днях вернулся из Чехии, где презентовал свою книгу "Ракеты правосудия" и документальный фильм "Уран 238" на эту тему. "Целью нашего визита было предупредить Чехию и страны ЕС о возможных последствиях применения обедненного урана. В конференции участвовала экс-спикер парламента Словакии Анна Белоусовова (сейчас заммэра города Чадца – ред.), с которой мы договорились провести презентацию книги и фильма в сентябре в Братиславе. Чехи и словаки согласны с нами в том, что эта большая трагедия может случиться с Европой. Они ближе к Украине и опасаются, что там применят снаряды с обедненным ураном из США и Великобритании", - сказал Алексич. По его словам, в случае применения боеприпасов с обедненным ураном на Украине в первую очередь пострадали бы местные жители и природа, а потом "поражена была бы и территория Словакии и Чехии и далее Европа". "При бомбардировках Сербии натовцы сбросили 15 тонн обедненного урана, что по данным наших ученых эквивалентно 170 с лишним атомным бомбам и дало в 100 раз больше радиации, чем удары по Хиросиме и Нагасаки. А полураспад урана длится 4,5 миллиарда лет", - напомнил сербский юрист. Ранее он сообщил РИА Новости, что планирует подать иски против Североатлантического альянса в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Он также подал 35 исков в Высший суд в Белграде, суды в Нише и других городах Сербии и ожидает развития процессов. В январе 2021 года Алексич подал в Высший суд в Белграде первый иск от имени ныне покойного полковника армии Сербии Драгана Стойчича. Канцелярия НАТО в Белграде ответила на иск, что не желает участвовать в процессе, так как обладает иммунитетом на основании соглашения с Союзным государством Сербии и Черногории "О транзитном участии и поддержке миротворческих операций" от 2005 года и соглашения от 2006 года, по которому основана канцелярия по связи в Белграде. Ранее Алексич получил официальные результаты экспертизы анализов покойного сербского полковника из лаборатории института (Institute of Fundamental Physics and Materials for Nanotechnology) в Турине в Италии. Утверждено присутствие обедненного урана в организме Стойчича в 500 раз больше нормы, а также других радиоактивных металлов, вызывающих онкологические заболевания. Помогает сербскому юристу итальянский адвокат Анджело Фиоре Тарталья, который представляет интересы итальянских военных, служивших в контингенте НАТО в Косово и Метохии, и добился 400 решений судов в их пользу, которые уже вступили в силу в Европе. Алексич заявлял неоднократно, что применение снарядов с обедненным ураном в зоне конфликта на Украине и в боевых действиях во всем мире необходимо запретить, это военное преступление с тяжелейшими последствиями для многих поколений людей. В ноябре 2023 года в тот момент секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что в результате уничтожения складов с поставленными Киеву снарядами с обедненным ураном Европейский комитет по радиационному риску отметил увеличение количества частиц урана в воздухе на юго-востоке Англии как следствие перемещения воздушных масс с Западной Украины. Патрушев тогда напомнил, что Россия неоднократно предупреждала всех о губительных последствиях поставок Западом на Украину снарядов с обедненным ураном. Окружной суд Белграда 21 сентября 2000 года признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия (СРЮ) американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека альянса Хавьера Солана. Однако после свержения в октябре 2000 года президента СРЮ Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта, и Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.

2024

