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В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников
В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 06.07.2024
В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников
Угрозу атаки БПЛА объявили в Липецке, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T03:38
2024-07-06T03:38
2024-07-06T03:38
липецк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Угрозу атаки БПЛА объявили в Липецке, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону."Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для г.о. г. Липецк", - говорится в сообщении.
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липецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Липецк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников
МЧС: в Липецке объявили угрозу атаки беспилотников