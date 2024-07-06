https://ria.ru/20240706/ugroza-1957812740.html

В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников

В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 06.07.2024

В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников

Угрозу атаки БПЛА объявили в Липецке, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T03:38

2024-07-06T03:38

2024-07-06T03:38

липецк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_0:64:3176:1851_1920x0_80_0_0_8a043b8a015c44e39cfa1c2a54ebb929.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Угрозу атаки БПЛА объявили в Липецке, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону."Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для г.о. г. Липецк", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецк

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия