https://ria.ru/20240706/ugroza-1957811886.html

"Контролируют Украину". В США заявили о смертельной угрозе Зеленскому

"Контролируют Украину". В США заявили о смертельной угрозе Зеленскому - РИА Новости, 06.07.2024

"Контролируют Украину". В США заявили о смертельной угрозе Зеленскому

Бригада "Азов"* пригрозила Владимиру Зеленскому смертью в случае мирных переговоров с Россией, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T03:27

2024-07-06T03:27

2024-07-06T03:27

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Бригада "Азов"* пригрозила Владимиру Зеленскому смертью в случае мирных переговоров с Россией, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Dialogue Works."Начштаба "Азова"*, <…> он сказал Зеленскому: "Даже не думай о мирном договоре. Это будет твой конец". Снова "Азов"* занимается тем, что делал всегда — угрожает главе Украины смертью, если тот выберет что-то, кроме Вальхаллы. И это реальность — нацисты контролируют Украину до самого конца", — рассказал он.По словам Риттера, нацистские формирования служат для США крайне удобным инструментом, который позволяет контролировать Киев и вести борьбу на уничтожение с Россией."Раньше мы (Вашингтон. — Прим. ред.) хотя бы притворялись, что считаем их худшими из худших, отбросами. <...> Но сейчас это не имеет значения, потому что мы заняты убийством русских", — добавил бывший разведчик.На прошлой неделе начальник штаба бригады нацгвардии "Азов"* Богдан Кротевич в социальной сети X пригрозил украинцам последствиями за мир с Россией. Он пообещал, что сторонникам мирного соглашения "будет плохо". Ранее Кротевич также отметился призывом к Госбюро расследований Украины провести следствие в отношении командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Причиной этого он назвал потери в рядах украинской армии и утрату территорий. Вечером того же дня Владимир Зеленский утвердил замену Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова, заочно осужденного в России на 28 лет лишения свободы за преступления в Донбассе в 2019 году.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240703/ukraina-1957220701.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины