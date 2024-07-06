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"Контролируют Украину". В США заявили о смертельной угрозе Зеленскому - РИА Новости, 06.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:27 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/ugroza-1957811886.html
"Контролируют Украину". В США заявили о смертельной угрозе Зеленскому
"Контролируют Украину". В США заявили о смертельной угрозе Зеленскому - РИА Новости, 06.07.2024
"Контролируют Украину". В США заявили о смертельной угрозе Зеленскому
Бригада "Азов"* пригрозила Владимиру Зеленскому смертью в случае мирных переговоров с Россией, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T03:27
2024-07-06T03:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Бригада "Азов"* пригрозила Владимиру Зеленскому смертью в случае мирных переговоров с Россией, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Dialogue Works."Начштаба "Азова"*, &lt;…&gt; он сказал Зеленскому: "Даже не думай о мирном договоре. Это будет твой конец". Снова "Азов"* занимается тем, что делал всегда — угрожает главе Украины смертью, если тот выберет что-то, кроме Вальхаллы. И это реальность — нацисты контролируют Украину до самого конца", — рассказал он.По словам Риттера, нацистские формирования служат для США крайне удобным инструментом, который позволяет контролировать Киев и вести борьбу на уничтожение с Россией.&quot;Раньше мы (Вашингтон. — Прим. ред.) хотя бы притворялись, что считаем их худшими из худших, отбросами. &lt;...&gt; Но сейчас это не имеет значения, потому что мы заняты убийством русских&quot;, — добавил бывший разведчик.На прошлой неделе начальник штаба бригады нацгвардии "Азов"* Богдан Кротевич в социальной сети X пригрозил украинцам последствиями за мир с Россией. Он пообещал, что сторонникам мирного соглашения "будет плохо". Ранее Кротевич также отметился призывом к Госбюро расследований Украины провести следствие в отношении командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Причиной этого он назвал потери в рядах украинской армии и утрату территорий. Вечером того же дня Владимир Зеленский утвердил замену Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова, заочно осужденного в России на 28 лет лишения свободы за преступления в Донбассе в 2019 году.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240703/ukraina-1957220701.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
"Контролируют Украину". В США заявили о смертельной угрозе Зеленскому

Риттер: "Азов" угрожает Зеленскому смертью, чтобы тот не заключил мир

© AP Photo / Efrem LukatskyДобровольцы бригады "Азов"*
Добровольцы бригады Азов* - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добровольцы бригады "Азов"*. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Бригада "Азов"* пригрозила Владимиру Зеленскому смертью в случае мирных переговоров с Россией, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
"Начштаба "Азова"*, <…> он сказал Зеленскому: "Даже не думай о мирном договоре. Это будет твой конец". Снова "Азов"* занимается тем, что делал всегда — угрожает главе Украины смертью, если тот выберет что-то, кроме Вальхаллы. И это реальность — нацисты контролируют Украину до самого конца", — рассказал он.
Боевик батальона Азов* в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
В США заявили о военном перевороте на Украине
3 июля, 20:32
По словам Риттера, нацистские формирования служат для США крайне удобным инструментом, который позволяет контролировать Киев и вести борьбу на уничтожение с Россией.
«

"Раньше мы (Вашингтон. — Прим. ред.) хотя бы притворялись, что считаем их худшими из худших, отбросами. <...> Но сейчас это не имеет значения, потому что мы заняты убийством русских", — добавил бывший разведчик.

На прошлой неделе начальник штаба бригады нацгвардии "Азов"* Богдан Кротевич в социальной сети X пригрозил украинцам последствиями за мир с Россией. Он пообещал, что сторонникам мирного соглашения "будет плохо". Ранее Кротевич также отметился призывом к Госбюро расследований Украины провести следствие в отношении командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Причиной этого он назвал потери в рядах украинской армии и утрату территорий. Вечером того же дня Владимир Зеленский утвердил замену Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова, заочно осужденного в России на 28 лет лишения свободы за преступления в Донбассе в 2019 году.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
"Они уничтожают все изнутри". В украинской армии усиливается раскол
1 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийСкотт РиттерВооруженные силы Украины
 
 
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