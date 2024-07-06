https://ria.ru/20240706/uchenye-1957669652.html

"Множество комнат и повсюду кости". Ученые нашли страшное в древних руинах

"Множество комнат и повсюду кости". Ученые нашли страшное в древних руинах - РИА Новости, 06.07.2024

"Множество комнат и повсюду кости". Ученые нашли страшное в древних руинах

Обнаруженное на Крите сооружение может пролить свет на одну из величайших тайн древности. Кошмар, описанный в греческих мифах, возможно, был реальностью. О... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T08:00

2024-07-06T08:00

2024-07-06T08:12

религия

афины

крит (остров)

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Обнаруженное на Крите сооружение может пролить свет на одну из величайших тайн древности. Кошмар, описанный в греческих мифах, возможно, был реальностью. О сенсационных раскопках на родине Минотавра — в материале РИА Новости.Эхо далеких временСтроительство радиолокационной станции для нового аэропорта близ Кастелли пришлось отложить из-за найденных рядом необычных руин. Место геодезистов быстро заняли археологи.С высоты птичьего полета развалины напоминают гигантское автомобильное колесо площадью 1800 квадратных метров и диаметром почти полсотни. Восемь витиеватых коридоров высотой приблизительно 170 сантиметров соединяют между собой многочисленные комнаты.По планировке — лабиринт, не иначе. Осмотрев обломки керамики, обнаруженные во время раскопок, специалисты предварительно датировали круглое сооружение 2000-1700 годами до нашей эры.В те далекие времена на острове переживала расцвет могущественная минойская цивилизация, о которой в учебниках почти ничего не сказано. При этом многим она известна с раннего детства — благодаря мифам Древней Греции.На самом деле минойцы появились задолго до греков и римлян. Считается, что они уже существовали в XXX веке до нашей эры. Тогда как начало истории Эллады традиционно относят к VIII столетию до нашей эры.Обитателей Крита считают первой европейской цивилизацией. У них было два вида сложнейшей письменности — буквенная и иероглифическая, над расшифровкой которой ученые бьются до сих пор.Минойские купцы торговали со всеми крупными средиземноморскими государствами своего времени. А здешних мастеров искусств часто нанимали иностранные правители. В том числе египетские фараоны.Считается, например, что первую настольную игру придумали именно критяне. Найденную при раскопках деревянную доску с фигурками из слоновой кости, золота и серебра датируют XVII веком до нашей эры. Даже шахматы появились на две тысячи лет позже.Однако произошло необъяснимое.Похож, но не онМинойская цивилизация неожиданно исчезла.Специалисты предполагают: всему виной мощнейшие природные катаклизмы — цунами, землетрясение — либо же экспансия, когда неведомые "народы моря" вторглись на остров и камня на камне не оставили от местной державы.Так или иначе, но уже в XII-X веках до нашей эры могущественный Крит надолго канул в Лету. Правда, кое-что до пришедших на смену древних эллинов все же дошло. Например, одна жуткая легенда.Якобы жена критского царя Миноса (в честь него культура и получила свое название) обольстила быка и родила от него чудовище — Минотавра. Правитель держал его в специально построенном лабиринте. И время от времени бросал на съедение зверю семь девушек и семь юношей, специально присланных из Афин.Кошмар продолжался до тех пор, пока герой Тесей не вошел в лабиринт и не убил монстра. А обратный путь нашел с помощью волшебной нити, подаренной царской дочерью Ариадной.Разобраться, не лгут ли мифы, решили лишь в начале прошлого столетия. Английский археолог Артур Эванс выкупил участок земли на Крите и приступил к работе. За пару месяцев его команда буквально достала из-под земли внушительных размеров архитектурный комплекс.В плане он был прямоугольным, а многочисленные помещения располагались вокруг большого внутреннего двора. Человек, оказавшийся здесь впервые, запросто заблудился бы в хаотичной череде анфилад и залов.Поэтому Эванс предположил: постройка могла быть если не легендарным лабиринтом, то хотя бы его прообразом.Торопиться не стоитВерсию британца подвергали сомнению еще его современники. И сейчас ученые не уверены в том, что Кносский дворец был обиталищем свирепого Минотавра.Неожиданным поворотом в историческом расследовании может стать недавняя находка на месте будущего аэропорта близ Кастелли. Помимо глиняных черепков, там обнаружили множество фрагментов костей и остатки ритуальной утвари.Правда, после проведенного анализа выяснилось: останки не человека, а животных. Тем не менее греческие специалисты рук не опускают — говорят, что обследовано далеко не все круглое сооружение. И возможно, мир еще ждет громкая сенсация.Но критики и тут хватает. Во-первых, круговая в сечении планировка была характерна лишь для критских гробниц. Во-вторых, некоторые исследователи полагают: лабиринт Минотавра, как гласит миф, следует искать именно под дворцом Миноса.А от ритуального комплекса в Кастелли до древнего Кносса — не менее трех десятков километров пути. Так что пока разгадка одной из тайн древности ждет своего часа.

https://ria.ru/20240629/ritual-1956083302.html

афины

крит (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

афины, крит (остров), аналитика - религия и мировоззрение