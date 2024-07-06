https://ria.ru/20240706/ucheniya-1957919441.html

В посольстве США назвали цели армяно-американских учений

В посольстве США назвали цели армяно-американских учений - РИА Новости, 06.07.2024

В посольстве США назвали цели армяно-американских учений

Армяно-американские военные учения, запланированные на середину июля, призваны укрепить давнее сотрудничество между двумя странами за счет повышения оперативной РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T20:02

2024-07-06T20:02

2024-07-06T20:02

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армения

сша

канзас

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ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Армяно-американские военные учения, запланированные на середину июля, призваны укрепить давнее сотрудничество между двумя странами за счет повышения оперативной совместимости, военные двух стран ознакомятся с техникой друг друга, заявили в пресс-службе посольства США в Ереване. В субботу в минобороны Армении сообщили, что в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 15 по 24 июля в Армении пройдут совместные армяно-американские учения Eagle partner 2024. В них примут участие военнослужащие миротворческой бригады Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, нацгвардии Канзаса. Заявленные цели учений – повышение уровня слаженности подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, повышение боеготовности армянского подразделения. "Учения Eagle partner призваны укрепить давнее сотрудничество между США и Арменией за счет повышения оперативной совместимости и боеготовности. Национальная гвардия Канзаса эффективно сотрудничает с Арменией с 2003 года в рамках программы министерства обороны США "Партнерство штатов во имя мира"... В рамках учений армянская и американская стороны отработают проведение миротворческих операций, огневую подготовку... Проведение учений позволит военнослужащим обеих стран ознакомиться с техникой друг друга", - говорится в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в соцсети Facebook*.Командующий Национальной гвардией Канзаса, бригадный генерал Майкл Венерди заявил, что возглавляемое им подразделение установило прочные связи с Арменией, и такие учения позволяют повысить доверие и дружбу между странами и военнослужащими двух государств.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240628/armeniya-1956227837.html

https://ria.ru/20240401/armeniya-1937089369.html

армения

сша

канзас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, сша, канзас