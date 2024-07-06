https://ria.ru/20240706/turtsiya-1957652040.html

"Эрдоган попал в капкан". Ближний Восток ждут серьезные потрясения

"Эрдоган попал в капкан". Ближний Восток ждут серьезные потрясения - РИА Новости, 06.07.2024

"Эрдоган попал в капкан". Ближний Восток ждут серьезные потрясения

Власти Сирии и Турции заговорили о возобновлении дипломатических отношений. Это может привести к тому, что Анкара вернет Дамаску контроль над северными... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T08:00

2024-07-06T08:00

2024-07-06T08:12

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Власти Сирии и Турции заговорили о возобновлении дипломатических отношений. Это может привести к тому, что Анкара вернет Дамаску контроль над северными территориями Арабской Республики. Такие перспективы устраивают не всех и уже вызвали массовые беспорядки. О ситуации на Ближнем Востоке — в материале РИА Новости.Сирийский фронтВечером 30 июня в турецком городе Кайсери люди вышли на улицы. Переворачивали автомобили, громили магазины, нападали на сирийских беженцев, требовали выгнать их из страны, а также призывали к отставке Эрдогана. Поводом послужило сообщение местных СМИ о том, что 26-летний сириец изнасиловал семилетнюю девочку. Беспорядки быстро распространились на Стамбул, Аланию, Анталию, Конью, Бурсу. Глава МВД Али Ерликая 2 июля заявил о задержании 474 погромщиков. Из них 285 оказались ранее судимыми.В северных районах Сирии, которыми управляет подконтрольное Анкаре Сирийское временное правительство (СВП), в ответ принялись сжигать флаги Турции и нападать на турецких военных. Пришлось туда направить дополнительные войска. В столкновениях погибли не меньше семи протестующих, около 20 получили ранения.Глава СВП Абдуррахман Мустафа в эфире телеканала CNN Turk сказал, что ущерб, причиненный Турции, — это ущерб, причиненный Сирии. "Турецкий флаг для нас так же священен, как и для турецкого народа. Под этим знаменем сражались с террористами", — подчеркнул он.В свою очередь, Эрдоган в телеобращении обвинил оппозицию в подстрекательстве к насилию, "ядовитом дискурсе". "Ничего нельзя добиться, разжигая в обществе ксенофобию и ненависть к беженцам", — напомнил он.Крупнейшая оппозиционная "Республиканская народная партия" (СНР, или кемалисты) считает Эрдогана причастным к антисирийским беспорядкам. Правительство превратило страну в "мировой отстойник мигрантов", утверждают кемалисты. Власти проигнорировали социальные, политические, экономические и демографические проблемы, созданные потоком беженцев, говорится в их заявлении.Также в СНР указали на провал внешней политики Анкары на ближневосточном направлении. Партия рекомендовала руководству страны не вмешиваться во внутренние дела соседей, наладить взаимодействие с Башаром Асадом и немедленно разработать дорожную карту по депортации беженцев.Далеко идущие планыМежду тем и Асад, и Эрдоган сообщили об отсутствии препятствий для восстановления дипломатических отношений. Правда, в Дамаске подчеркнули, что Анкара должна уважать суверенитет и территориальную целостность Арабской Республики.По официальным данным, в Турции сейчас порядка 3,6 миллиона сирийских беженцев, покинувших родину после начала гражданской войны в 2011-м. При этом с 2017-го Анкара провела в северных районах Арабской Республики три военные операции, создав так называемую буферную зону безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупировав Африн, а также взяв под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.Эрдоган считает, что он и так уважает суверенитет Дамаска. "Не может быть и речи о том, что мы ставим цель вмешиваться во внутренние дела Сирии", — подчеркнул он.Судьбоносное решениеДиректор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров уверен: погромы и перспектива переговоров между Анкарой и Дамаском связаны напрямую. "Эрдоган долго игнорировал проблему беженцев. В результате проиграл муниципальные выборы. Он понял, что дальше медлить нельзя, и выразил готовность помириться с Сирией. По сути, это единственная возможность вернуть беженцев на родину, причем их дальнейшая судьба Анкаре безразлична. Сирийцы этим недовольны, что еще больше накаляет ситуацию в Турции", — объясняет он.Эксперт по Ближнему Востоку Алексей Образцов полагает, что решение о восстановлении дипломатических отношений может быть обусловлено возвращением Дамаску беженцев и оккупированных территорий."Перед этим власти постараются заболтать сограждан, чтобы выглядеть поприличнее. Технически выдворить сирийцев не очень сложно. Они все состоят на учете, полиция их соберет, посадит на автобусы, поезда и отправит на родину. В целом Сирия хорошая страна, нужно только прекратить стрелять и преодолеть послевоенную разруху. Тогда беженцам дома будет лучше, чем в Турции", — рассуждает он.По его словам, Эрдоган торопится запустить этот процесс, поскольку видит серьезное недовольство в стране беженцами и его бездействием. В частности, в Турции стало нормой списывать на сирийцев теракты и другие громкие преступления.

https://ria.ru/20230507/turtsiya-1869931891.html

https://ria.ru/20240226/erdogan-1929057050.html

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в мире, турция, сирия, башар асад, реджеп тайип эрдоган