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Турция выступила за создание платформы мира для урегулирования на Украине - РИА Новости, 06.07.2024
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10:54 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/turtsija-1957838077.html
Турция выступила за создание платформы мира для урегулирования на Украине
Турция выступила за создание платформы мира для урегулирования на Украине - РИА Новости, 06.07.2024
Турция выступила за создание платформы мира для урегулирования на Украине
Турция считает необходимым создание "платформы мира" с широкой вовлеченностью стран для урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД Хакан Фидан. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T10:54
2024-07-06T10:54
турция
украина
хакан фидан
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АНКАРА, 6 июл – РИА Новости. Турция считает необходимым создание "платформы мира" с широкой вовлеченностью стран для урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД Хакан Фидан. "Конфликт на Украине, продолжающийся уже третий год, некоторое время принял характер прокси-войны. Нынешняя стратегическая картина показывает широкое вооружение обеими сторонами, более агрессивное поведение. Будучи Турцией, мы выступаем за широкое распространение инициатив по установлению мира, создание платформы мира с широкой вовлеченностью стран и дипломатии. Будучи странами, которые затронул этот конфликт, мы должны выступать с единых позиций", - сказал Фидан, выступая в субботу на заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств в Шуше.
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турция, украина, хакан фидан
Турция, Украина, Хакан Фидан
Турция выступила за создание платформы мира для урегулирования на Украине

Глава МИД Турции Фидан заявил о необходимости создания платформы мира по Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНабережная в районе Султанахмет в Стамбуле
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 июл – РИА Новости. Турция считает необходимым создание "платформы мира" с широкой вовлеченностью стран для урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД Хакан Фидан.
"Конфликт на Украине, продолжающийся уже третий год, некоторое время принял характер прокси-войны. Нынешняя стратегическая картина показывает широкое вооружение обеими сторонами, более агрессивное поведение. Будучи Турцией, мы выступаем за широкое распространение инициатив по установлению мира, создание платформы мира с широкой вовлеченностью стран и дипломатии. Будучи странами, которые затронул этот конфликт, мы должны выступать с единых позиций", - сказал Фидан, выступая в субботу на заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств в Шуше.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Прокси-война на Украине перерастает в мировую
29 мая, 08:00
 
ТурцияУкраинаХакан Фидан
 
 
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