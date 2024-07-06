https://ria.ru/20240706/turtsija-1957838077.html

Турция выступила за создание платформы мира для урегулирования на Украине

Турция выступила за создание платформы мира для урегулирования на Украине - РИА Новости, 06.07.2024

Турция выступила за создание платформы мира для урегулирования на Украине

Турция считает необходимым создание "платформы мира" с широкой вовлеченностью стран для урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД Хакан Фидан. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T10:54

2024-07-06T10:54

2024-07-06T10:54

турция

украина

хакан фидан

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АНКАРА, 6 июл – РИА Новости. Турция считает необходимым создание "платформы мира" с широкой вовлеченностью стран для урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД Хакан Фидан. "Конфликт на Украине, продолжающийся уже третий год, некоторое время принял характер прокси-войны. Нынешняя стратегическая картина показывает широкое вооружение обеими сторонами, более агрессивное поведение. Будучи Турцией, мы выступаем за широкое распространение инициатив по установлению мира, создание платформы мира с широкой вовлеченностью стран и дипломатии. Будучи странами, которые затронул этот конфликт, мы должны выступать с единых позиций", - сказал Фидан, выступая в субботу на заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств в Шуше.

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

турция

украина

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турция, украина, хакан фидан