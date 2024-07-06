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Чернышенко рассказал о популярности Якутии у туристов - РИА Новости, 06.07.2024
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11:30 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/turizm-1957841404.html
Чернышенко рассказал о популярности Якутии у туристов
Чернышенко рассказал о популярности Якутии у туристов - РИА Новости, 06.07.2024
Чернышенко рассказал о популярности Якутии у туристов
Якутию в 2023 году посетили более 235 тысяч туристов, что превышает допандемийный уровень, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T11:30
2024-07-06T11:30
россия
якутск
республика саха (якутия)
дмитрий чернышенко
айсен николаев
туризм
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Якутию в 2023 году посетили более 235 тысяч туристов, что превышает допандемийный уровень, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Республика активно использует инструменты нацпроекта для развития туризма. В 2023 году Якутию посетили более 235 тысяч туристов, что превышает допандемийный уровень", - сказал Чернышенко во время рабочей встречи с главой Республики Саха Айсеном Николаевым. По словам вице-премьера, в 2023–2024 годах из федерального бюджета выделено около 310 миллионов рублей на развитие туризма, включая создание туркода центра Якутска, проведение событийных мероприятий, закупку оборудования и развитие экологического и агротуризма. "Создаются модульные гостиницы, а с участием Корпорации Туризм.РФ в Якутске строится отель на 150 номеров. Развитие инфраструктуры позволит привлечь в регион еще больше гостей", – заключил Чернышенко. Уточняется, что в республике ведут деятельность 23 туроператора, которые предлагают более 170 туристических продуктов. По итогам 2023 года Якутия стала победителем федерального конкурса в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
https://ria.ru/20240612/puteshestviya-1952056513.html
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россия
якутск
республика саха (якутия)
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россия, якутск, республика саха (якутия), дмитрий чернышенко, айсен николаев, туризм
Россия, Якутск, Республика Саха (Якутия), Дмитрий Чернышенко, Айсен Николаев, Туризм
Чернышенко рассказал о популярности Якутии у туристов

Чернышенко: Якутию в 2023 году посетили более 235 тысяч туристов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Якутию в 2023 году посетили более 235 тысяч туристов, что превышает допандемийный уровень, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Республика активно использует инструменты нацпроекта для развития туризма. В 2023 году Якутию посетили более 235 тысяч туристов, что превышает допандемийный уровень", - сказал Чернышенко во время рабочей встречи с главой Республики Саха Айсеном Николаевым.
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По словам вице-премьера, в 2023–2024 годах из федерального бюджета выделено около 310 миллионов рублей на развитие туризма, включая создание туркода центра Якутска, проведение событийных мероприятий, закупку оборудования и развитие экологического и агротуризма.
"Создаются модульные гостиницы, а с участием Корпорации Туризм.РФ в Якутске строится отель на 150 номеров. Развитие инфраструктуры позволит привлечь в регион еще больше гостей", – заключил Чернышенко.
Уточняется, что в республике ведут деятельность 23 туроператора, которые предлагают более 170 туристических продуктов. По итогам 2023 года Якутия стала победителем федерального конкурса в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
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