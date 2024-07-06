Чернышенко рассказал о популярности Якутии у туристов
Чернышенко: Якутию в 2023 году посетили более 235 тысяч туристов
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Якутию в 2023 году посетили более 235 тысяч туристов, что превышает допандемийный уровень, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Республика активно использует инструменты нацпроекта для развития туризма. В 2023 году Якутию посетили более 235 тысяч туристов, что превышает допандемийный уровень", - сказал Чернышенко во время рабочей встречи с главой Республики Саха Айсеном Николаевым.
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По словам вице-премьера, в 2023–2024 годах из федерального бюджета выделено около 310 миллионов рублей на развитие туризма, включая создание туркода центра Якутска, проведение событийных мероприятий, закупку оборудования и развитие экологического и агротуризма.
"Создаются модульные гостиницы, а с участием Корпорации Туризм.РФ в Якутске строится отель на 150 номеров. Развитие инфраструктуры позволит привлечь в регион еще больше гостей", – заключил Чернышенко.
Уточняется, что в республике ведут деятельность 23 туроператора, которые предлагают более 170 туристических продуктов. По итогам 2023 года Якутия стала победителем федерального конкурса в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".