Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, цель визита главы ЦРУ в Катар на следующей неделе - РИА Новости, 06.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 06.07.2024 (обновлено: 22:53 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/tsru-1957939037.html
СМИ раскрыли, цель визита главы ЦРУ в Катар на следующей неделе
СМИ раскрыли, цель визита главы ЦРУ в Катар на следующей неделе - РИА Новости, 06.07.2024
СМИ раскрыли, цель визита главы ЦРУ в Катар на следующей неделе
Глава ЦРУ Уильям Бернс на следующей неделе отправится в столицу Катара для участия в переговорах по сделке о заложниках и прекращению огня в секторе Газа,... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T21:51
2024-07-06T22:53
в мире
израиль
катар
сша
уильям бернс
джо байден
хамас
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840143769_0:13:3078:1744_1920x0_80_0_0_8d13199cfc7fcaae3e9b4554ba1e4a06.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс на следующей неделе отправится в столицу Катара для участия в переговорах по сделке о заложниках и прекращению огня в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Израиле. "Директор ЦРУ Билл Бернс, как ожидается, отправится на следующей неделе в Доху, чтобы принять участие в переговорах по заложникам в Газе и прекращении огня", - говорится в материале. По данным портала, на встрече также будут присутствовать премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, глава израильской разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа и глава разведки Египта Аббас Камель. Отмечается, что израильские и американские чиновники настроены более оптимистично, чем раньше, в отношении того, что последние обсуждения с лидерами палестинского движения ХАМАС могут привести к заключению сделки. По словам собеседников портала, главный проблемный вопрос связан с требованием ХАМАС к США, Египту и Катару предоставить письменные обязательства о том, что переговоры по второму этапу сделки будут продолжаться без ограничений по времени, пока идет первый этап сделки. "Однако израильские и американские чиновники заявили, что Израиль считает, что этот вопрос можно и нужно решить, чтобы перейти к детальным переговорам о реализации соглашения", - пишет Axios. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что палестинское движение ХАМАС предварительно одобрило сделку с Израилем, озвученную президентом США Джо Байденом, отказавшись от требования об обязательствах со стороны Израиля по полному прекращению огня на первом этапе сделки. Газета Wall Street Journal сообщала, что ХАМАС больше не требует полного вывода израильской армии из сектора Газа на первом этапе сделки о прекращении огня, изменение требований может позволить сторонам продолжить переговоры. Ранее в переговорах о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, которые возобновились после озвученного в конце мая президентом США нового плана о прекращении боевых действий, отмечалось отсутствие прогресса. Требования Израиля и ХАМАС касательно прекращения огня в палестинском анклаве кардинально расходились, так как руководство еврейского государства регулярно на всех уровнях заявляло, что война не прекратится, пока ХАМАС не будет ликвидирован как военная и политическая структура. ХАМАС же был готов обсуждать освобождение заложников лишь в случае гарантий, что Израиль полностью выведет армию из палестинского анклава и прекратит боевые действия. В среду канцелярия Нетаньяху сообщила, что израильская команда переговорщиков получила замечания палестинского движения ХАМАС касательно актуального плана сделки о прекращении огня. В пятницу в Катар отправился глава израильской разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа для участия в дальнейших переговорах по сделке. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 заложников, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20240706/hamas-1957904239.html
https://ria.ru/20240706/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240628/mus-1955977944.html
израиль
катар
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840143769_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_f43f72c0c86c3457a1f64c2ef9434da1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, катар, сша, уильям бернс, джо байден, хамас, центральное разведывательное управление (цру), моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катар, США, Уильям Бернс, Джо Байден, ХАМАС, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Моссад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ раскрыли, цель визита главы ЦРУ в Катар на следующей неделе

Axios: глава ЦРУ отправится в Катар на переговоры по сделке о заложниках в Газе

© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс на следующей неделе отправится в столицу Катара для участия в переговорах по сделке о заложниках и прекращению огня в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Израиле.
«
"Директор ЦРУ Билл Бернс, как ожидается, отправится на следующей неделе в Доху, чтобы принять участие в переговорах по заложникам в Газе и прекращении огня", - говорится в материале.
Палестинские бойцы - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
СМИ: ХАМАС предварительно одобрило озвученную Байденом сделку с Израилем
Вчера, 18:20
По данным портала, на встрече также будут присутствовать премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, глава израильской разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа и глава разведки Египта Аббас Камель.
Отмечается, что израильские и американские чиновники настроены более оптимистично, чем раньше, в отношении того, что последние обсуждения с лидерами палестинского движения ХАМАС могут привести к заключению сделки.
По словам собеседников портала, главный проблемный вопрос связан с требованием ХАМАС к США, Египту и Катару предоставить письменные обязательства о том, что переговоры по второму этапу сделки будут продолжаться без ограничений по времени, пока идет первый этап сделки. "Однако израильские и американские чиновники заявили, что Израиль считает, что этот вопрос можно и нужно решить, чтобы перейти к детальным переговорам о реализации соглашения", - пишет Axios.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что палестинское движение ХАМАС предварительно одобрило сделку с Израилем, озвученную президентом США Джо Байденом, отказавшись от требования об обязательствах со стороны Израиля по полному прекращению огня на первом этапе сделки.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Газета Wall Street Journal сообщала, что ХАМАС больше не требует полного вывода израильской армии из сектора Газа на первом этапе сделки о прекращении огня, изменение требований может позволить сторонам продолжить переговоры.
Ранее в переговорах о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, которые возобновились после озвученного в конце мая президентом США нового плана о прекращении боевых действий, отмечалось отсутствие прогресса. Требования Израиля и ХАМАС касательно прекращения огня в палестинском анклаве кардинально расходились, так как руководство еврейского государства регулярно на всех уровнях заявляло, что война не прекратится, пока ХАМАС не будет ликвидирован как военная и политическая структура. ХАМАС же был готов обсуждать освобождение заложников лишь в случае гарантий, что Израиль полностью выведет армию из палестинского анклава и прекратит боевые действия.
В среду канцелярия Нетаньяху сообщила, что израильская команда переговорщиков получила замечания палестинского движения ХАМАС касательно актуального плана сделки о прекращении огня. В пятницу в Катар отправился глава израильской разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа для участия в дальнейших переговорах по сделке.
По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 заложников, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
МУС отложил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта, пишут СМИ
28 июня, 02:08
 
В миреИзраильКатарСШАУильям БернсДжо БайденХАМАСЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)МоссадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала