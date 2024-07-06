https://ria.ru/20240706/tsru-1957939037.html

СМИ раскрыли, цель визита главы ЦРУ в Катар на следующей неделе

СМИ раскрыли, цель визита главы ЦРУ в Катар на следующей неделе - РИА Новости, 06.07.2024

СМИ раскрыли, цель визита главы ЦРУ в Катар на следующей неделе

Глава ЦРУ Уильям Бернс на следующей неделе отправится в столицу Катара для участия в переговорах по сделке о заложниках и прекращению огня в секторе Газа,... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T21:51

2024-07-06T21:51

2024-07-06T22:53

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хамас

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс на следующей неделе отправится в столицу Катара для участия в переговорах по сделке о заложниках и прекращению огня в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Израиле. "Директор ЦРУ Билл Бернс, как ожидается, отправится на следующей неделе в Доху, чтобы принять участие в переговорах по заложникам в Газе и прекращении огня", - говорится в материале. По данным портала, на встрече также будут присутствовать премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, глава израильской разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа и глава разведки Египта Аббас Камель. Отмечается, что израильские и американские чиновники настроены более оптимистично, чем раньше, в отношении того, что последние обсуждения с лидерами палестинского движения ХАМАС могут привести к заключению сделки. По словам собеседников портала, главный проблемный вопрос связан с требованием ХАМАС к США, Египту и Катару предоставить письменные обязательства о том, что переговоры по второму этапу сделки будут продолжаться без ограничений по времени, пока идет первый этап сделки. "Однако израильские и американские чиновники заявили, что Израиль считает, что этот вопрос можно и нужно решить, чтобы перейти к детальным переговорам о реализации соглашения", - пишет Axios. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что палестинское движение ХАМАС предварительно одобрило сделку с Израилем, озвученную президентом США Джо Байденом, отказавшись от требования об обязательствах со стороны Израиля по полному прекращению огня на первом этапе сделки. Газета Wall Street Journal сообщала, что ХАМАС больше не требует полного вывода израильской армии из сектора Газа на первом этапе сделки о прекращении огня, изменение требований может позволить сторонам продолжить переговоры. Ранее в переговорах о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, которые возобновились после озвученного в конце мая президентом США нового плана о прекращении боевых действий, отмечалось отсутствие прогресса. Требования Израиля и ХАМАС касательно прекращения огня в палестинском анклаве кардинально расходились, так как руководство еврейского государства регулярно на всех уровнях заявляло, что война не прекратится, пока ХАМАС не будет ликвидирован как военная и политическая структура. ХАМАС же был готов обсуждать освобождение заложников лишь в случае гарантий, что Израиль полностью выведет армию из палестинского анклава и прекратит боевые действия. В среду канцелярия Нетаньяху сообщила, что израильская команда переговорщиков получила замечания палестинского движения ХАМАС касательно актуального плана сделки о прекращении огня. В пятницу в Катар отправился глава израильской разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа для участия в дальнейших переговорах по сделке. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 заложников, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240706/hamas-1957904239.html

https://ria.ru/20240706/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240628/mus-1955977944.html

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в мире, израиль, катар, сша, уильям бернс, джо байден, хамас, центральное разведывательное управление (цру), моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году