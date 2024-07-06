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Руслан Кухарук рассказал о работе министра энергетики России в Югре

Руслан Кухарук рассказал о работе министра энергетики России в Югре - РИА Новости, 06.07.2024

Руслан Кухарук рассказал о работе министра энергетики России в Югре

Министр энергетики России Сергей Цивилев во время двухдневного визита в Ханты-Мансийский автономный округ в городах Сургут и Когалым вместе с исполняющим... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T15:42

2024-07-06T15:42

2024-07-06T15:42

ханты-мансийский автономный округ

россия

ханты-мансийский автономный округ

сургут

руслан кухарук

сергей цивилев

владимир путин

лукойл

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ТЮМЕНЬ, 6 июл – РИА Новости. Министр энергетики России Сергей Цивилев во время двухдневного визита в Ханты-Мансийский автономный округ в городах Сургут и Когалым вместе с исполняющим обязанности губернатора округа Русланом Кухаруком посетил предприятия "Сургутнефтегаза" и "Лукойла" и пообщался с их руководством и коллективами, ключевой темой стало обсуждение предложений в национальный проект "Новые атомные и энергетические технологии". Министерство энергетики по поручению президента РФ Владимира Путина участвует в разработке стратегии энергетического развития России до 2050 года, Ханты-Мансийский автономный округ является ключевым центром нефтедобычи в России и одним из крупнейших в мире. "Обсудили вопросы, которые связаны с деятельностью топливно-энергетического комплекса. Сегодня идет активная работа по формированию нового национального проекта, и самая главная задача, которая транслируется со стороны федеральной власти - сделать этот национальный проект реально ориентированным на поддержку предприятий, которые трудятся в том числе в сфере добычи нефти, газа и переработки", - подчеркнул важность темы для диалога врио губернатора Руслан Кухарук в видеокомментарии Telegram-каналу правительства округа. Руслан Кухарук отметил, что во время посещения предприятий "Сургутнефтегаза" и "Лукойл - Западная Сибирь" министр лично убедился, что работающие в Югре компании уже активно реализуют производственную программу по замене выбывающих с рынка программного обеспечения и оборудования, которые применяются в сфере нефтегазодобычи, на продукты и решения, которые создаются непосредственно на предприятиях. Во время визита в Югру Сергей Цивилев также встретился со студентами Сургутского государственного университета, ознакомился с проектом "Школа 21" по бесплатному обучению программированию, которую совместно реализуют Сбер с правительством Югры. В Когалыме он оценил работу филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета - образовательного центра нового поколения, который создан в результате командной работы министерства науки и высшего образования Российской Федерации, правительства Пермского края, компании "Лукойл", правительства Ханты-Мансийского автономного округа. Отдельной программой в рамках визита министра было взаимодействие с представительствами фонда "Защитники Отечества" в городах Югры, отметил Руслан Кухарук. "В Сургуте мы посетили ярмарку вакансий тех работодателей, которые работают в сфере нефтегазодобычи, нефтерперереаботки, адресованную на ветеранов, участников специальной военной операции. Мы пообщались с защитниками, услышали вопросы, которые выходят далеко за рамки трудового законодательства. ... Абсолютно все вопросы взяты в работу, по ряду некоторых уже приняты конкретные решения", - сообщил врио губернатора округа. Визиты в Сургут и Когалым Сергея Цивилева и Руслана Кухарука завершились торжественными церемониями вручения министерских и окружных наград лучшим сотрудникам ПАО "Сургутнефтегаз" и ООО "Лукойл-Западная Сибирь".

https://ria.ru/20240703/tekhnologii-1957224664.html

https://ria.ru/20240703/yugorsk-1957171367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ханты-мансийский автономный округ, сургут, руслан кухарук, сергей цивилев, владимир путин, лукойл, сургутнефтегаз, сургутский государственный университет