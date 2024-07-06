https://ria.ru/20240706/trevoga-1957863676.html

В шести украинских областях объявили воздушную тревогу

В шести украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.07.2024

В шести украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины,... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T14:25

2024-07-06T14:25

2024-07-06T14:25

специальная военная операция на украине

в мире

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, воздушная тревога в Харьковской области звучит почти 16 часов. В Полтавской области тревогу объявили в 11.19 мск. На остальные указанные регионы сигнал тревоги распространился практически одновременно в 13.52. Ранее в субботу тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя полчаса ее отменили везде, кроме Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и со

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

харьковская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, харьковская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины