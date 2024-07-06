В шести украинских областях объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Сумской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие" в одном из украинских городом
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие" в одном из украинских городом. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, воздушная тревога в Харьковской области звучит почти 16 часов. В Полтавской области тревогу объявили в 11.19 мск. На остальные указанные регионы сигнал тревоги распространился практически одновременно в 13.52.
Ранее в субботу тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя полчаса ее отменили везде, кроме Харьковской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и со
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