https://ria.ru/20240706/trenirovki-1957922370.html

Черноморский флот проводит тренировки со стрельбами в Севастополе

Черноморский флот проводит тренировки со стрельбами в Севастополе - РИА Новости, 06.07.2024

Черноморский флот проводит тренировки со стрельбами в Севастополе

Тренировки со стрельбами проводит Черноморский флот в Севастополе вечером в субботу, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T20:14

2024-07-06T20:14

2024-07-06T20:15

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Тренировки со стрельбами проводит Черноморский флот в Севастополе вечером в субботу, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. "Ориентировочно до 21.00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он в своем Telegram – канале. В городе все спокойно, отметил он.

https://ria.ru/20240704/putin-1957398504.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, безопасность