https://ria.ru/20240706/trenirovki-1957922370.html
Черноморский флот проводит тренировки со стрельбами в Севастополе
Черноморский флот проводит тренировки со стрельбами в Севастополе - РИА Новости, 06.07.2024
Черноморский флот проводит тренировки со стрельбами в Севастополе
Тренировки со стрельбами проводит Черноморский флот в Севастополе вечером в субботу, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T20:14
2024-07-06T20:14
2024-07-06T20:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Тренировки со стрельбами проводит Черноморский флот в Севастополе вечером в субботу, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. "Ориентировочно до 21.00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он в своем Telegram – канале. В городе все спокойно, отметил он.
https://ria.ru/20240704/putin-1957398504.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
Черноморский флот проводит тренировки со стрельбами в Севастополе
Развожаев: Черноморский флот проводит тренировки со стрельбами в Севастополе