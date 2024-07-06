https://ria.ru/20240706/teyt-1957832180.html

Суд разрешил кикбоксерам Тейт покинуть Румынию

Суд разрешил кикбоксерам Тейт покинуть Румынию - РИА Новости, 06.07.2024

Суд разрешил кикбоксерам Тейт покинуть Румынию

Суд Бухареста оставил кикбоксеров Эндрю и Тристана Тейт, которые обвиняются в сексуальных преступлениях, под судебным контролем, но разрешил им покидать... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T09:55

2024-07-06T09:55

2024-07-06T10:07

в мире

румыния

бухарест

великобритания

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884201655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6df2b603ccfb2a83ab17158266a9867.jpg

КИШИНЕВ, 6 июл - РИА Новости. Суд Бухареста оставил кикбоксеров Эндрю и Тристана Тейт, которые обвиняются в сексуальных преступлениях, под судебным контролем, но разрешил им покидать Румынию, если они при этом будут оставаться в пределах территории ЕС. Братьям Тейт ранее были предъявлены обвинения в торговле людьми, изнасиловании и создании преступной группировки для сексуальной эксплуатации женщин, они находятся под судебным контролем (аналог подписки о невыезде) без права покидать Бухарест. Апелляционная палата Бухареста 8 января освободила их из-под ареста. Одиннадцатого марта они вновь были помещены под арест на основании запроса Великобритании, где их обвиняют в совершении сексуальных действий и эксплуатацию нескольких людей. "Суд сохраняет меру судебного контроля в отношении подсудимых Эмори Эндрю Тейта III, Тристана Тейта до новой проверки меры пресечения, но не позднее 60 дней. Постановляет заменить обязательство подсудимых Эмори Эндрю Тейта III и Тристана Тейта не покидать территорию Румынии обязательством ответчиков не покидать территориальные пределы Европейского Союза, кроме как с предварительного согласия судьи предварительной палаты или суд", - говорится в постановлении суда. Полиция Румынии в декабре прошлого года задержала братьев Тейт, им были предъявлены обвинения в торговле людьми и насилии. Срок их ареста неоднократно продлевался, в конце марта они были переведены под домашний арест. Весной прошлого года посольство США обратилось в полицию из-за пропажи американской гражданки. Ее вместе с другой девушкой обнаружили в доме братьев Тейт. Тогда мужчины были допрошены, но их оставили на свободе, однако следствие продолжилось. Полиция установила, что в начале 2021 года четверо подозреваемых (двое граждан Великобритании и двое граждан Румынии) создали организованную преступную группу. На сегодняшний день известно о шести пострадавших девушках, которые подвергались насилию. Девушек вынуждали участвовать в производстве порнографических материалов, которые затем продавались на онлайн-платформах. Некоторых пострадавших принуждали вступить в сексуальные отношения. Всего было задержано четыре человека, в том числе и бывшая сотрудница румынской полиции, которая помогала Тейтам.

https://ria.ru/20230714/torgovlya-1884205069.html

https://ria.ru/20240628/rabstvo-1956222202.html

румыния

бухарест

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния, бухарест, великобритания, евросоюз