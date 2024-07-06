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Суд разрешил кикбоксерам Тейт покинуть Румынию - РИА Новости, 06.07.2024
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09:55 06.07.2024 (обновлено: 10:07 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/teyt-1957832180.html
Суд разрешил кикбоксерам Тейт покинуть Румынию
Суд разрешил кикбоксерам Тейт покинуть Румынию - РИА Новости, 06.07.2024
Суд разрешил кикбоксерам Тейт покинуть Румынию
Суд Бухареста оставил кикбоксеров Эндрю и Тристана Тейт, которые обвиняются в сексуальных преступлениях, под судебным контролем, но разрешил им покидать... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T09:55
2024-07-06T10:07
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КИШИНЕВ, 6 июл - РИА Новости. Суд Бухареста оставил кикбоксеров Эндрю и Тристана Тейт, которые обвиняются в сексуальных преступлениях, под судебным контролем, но разрешил им покидать Румынию, если они при этом будут оставаться в пределах территории ЕС. Братьям Тейт ранее были предъявлены обвинения в торговле людьми, изнасиловании и создании преступной группировки для сексуальной эксплуатации женщин, они находятся под судебным контролем (аналог подписки о невыезде) без права покидать Бухарест. Апелляционная палата Бухареста 8 января освободила их из-под ареста. Одиннадцатого марта они вновь были помещены под арест на основании запроса Великобритании, где их обвиняют в совершении сексуальных действий и эксплуатацию нескольких людей. "Суд сохраняет меру судебного контроля в отношении подсудимых Эмори Эндрю Тейта III, Тристана Тейта до новой проверки меры пресечения, но не позднее 60 дней. Постановляет заменить обязательство подсудимых Эмори Эндрю Тейта III и Тристана Тейта не покидать территорию Румынии обязательством ответчиков не покидать территориальные пределы Европейского Союза, кроме как с предварительного согласия судьи предварительной палаты или суд", - говорится в постановлении суда. Полиция Румынии в декабре прошлого года задержала братьев Тейт, им были предъявлены обвинения в торговле людьми и насилии. Срок их ареста неоднократно продлевался, в конце марта они были переведены под домашний арест. Весной прошлого года посольство США обратилось в полицию из-за пропажи американской гражданки. Ее вместе с другой девушкой обнаружили в доме братьев Тейт. Тогда мужчины были допрошены, но их оставили на свободе, однако следствие продолжилось. Полиция установила, что в начале 2021 года четверо подозреваемых (двое граждан Великобритании и двое граждан Румынии) создали организованную преступную группу. На сегодняшний день известно о шести пострадавших девушках, которые подвергались насилию. Девушек вынуждали участвовать в производстве порнографических материалов, которые затем продавались на онлайн-платформах. Некоторых пострадавших принуждали вступить в сексуальные отношения. Всего было задержано четыре человека, в том числе и бывшая сотрудница румынской полиции, которая помогала Тейтам.
https://ria.ru/20230714/torgovlya-1884205069.html
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в мире, румыния, бухарест, великобритания, евросоюз
В мире, Румыния, Бухарест, Великобритания, Евросоюз
Суд разрешил кикбоксерам Тейт покинуть Румынию

Суд разрешил обвиняемым в торговле людьми кикбоксерам Тейт покинуть Румынию

© AP Photo / Andreea AlexandruБратья Эндрю и Тристан Тейт
Братья Эндрю и Тристан Тейт - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Братья Эндрю и Тристан Тейт . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 июл - РИА Новости. Суд Бухареста оставил кикбоксеров Эндрю и Тристана Тейт, которые обвиняются в сексуальных преступлениях, под судебным контролем, но разрешил им покидать Румынию, если они при этом будут оставаться в пределах территории ЕС.
Братьям Тейт ранее были предъявлены обвинения в торговле людьми, изнасиловании и создании преступной группировки для сексуальной эксплуатации женщин, они находятся под судебным контролем (аналог подписки о невыезде) без права покидать Бухарест. Апелляционная палата Бухареста 8 января освободила их из-под ареста. Одиннадцатого марта они вновь были помещены под арест на основании запроса Великобритании, где их обвиняют в совершении сексуальных действий и эксплуатацию нескольких людей.
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"Суд сохраняет меру судебного контроля в отношении подсудимых Эмори Эндрю Тейта III, Тристана Тейта до новой проверки меры пресечения, но не позднее 60 дней. Постановляет заменить обязательство подсудимых Эмори Эндрю Тейта III и Тристана Тейта не покидать территорию Румынии обязательством ответчиков не покидать территориальные пределы Европейского Союза, кроме как с предварительного согласия судьи предварительной палаты или суд", - говорится в постановлении суда.
Полиция Румынии в декабре прошлого года задержала братьев Тейт, им были предъявлены обвинения в торговле людьми и насилии. Срок их ареста неоднократно продлевался, в конце марта они были переведены под домашний арест.
Весной прошлого года посольство США обратилось в полицию из-за пропажи американской гражданки. Ее вместе с другой девушкой обнаружили в доме братьев Тейт. Тогда мужчины были допрошены, но их оставили на свободе, однако следствие продолжилось.
Полиция установила, что в начале 2021 года четверо подозреваемых (двое граждан Великобритании и двое граждан Румынии) создали организованную преступную группу. На сегодняшний день известно о шести пострадавших девушках, которые подвергались насилию. Девушек вынуждали участвовать в производстве порнографических материалов, которые затем продавались на онлайн-платформах. Некоторых пострадавших принуждали вступить в сексуальные отношения. Всего было задержано четыре человека, в том числе и бывшая сотрудница румынской полиции, которая помогала Тейтам.
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