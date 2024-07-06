https://ria.ru/20240706/syktyvkar-1957940603.html

В Сыктывкаре устраняют последствия ливня и шквалистого ветра

В Сыктывкаре устраняют последствия ливня и шквалистого ветра - РИА Новости, 06.07.2024

В Сыктывкаре устраняют последствия ливня и шквалистого ветра

Заторы образовались на улицах Сыктывкара (республика Коми) из-за деревьев, которые повалил шквалистый ветер, коммунальщики и энергетики устраняют последствия... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T22:08

2024-07-06T22:08

2024-07-06T22:08

происшествия

жкх

сыктывкар

россети

т плюс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Заторы образовались на улицах Сыктывкара (республика Коми) из-за деревьев, которые повалил шквалистый ветер, коммунальщики и энергетики устраняют последствия непогоды, сообщила городская администрация. "На улицах Сыктывкара и Эжвы устраняют последствия прошедшего ливня и шквалистого ветра. Сейчас коммунальные службы "Дорожное хозяйство" и "Жилкомсервис" столицы Коми оперативно убирают поваленные деревья и ветки. Работа идет совместно с "Россетями", Водоканалом, ПАО "Т Плюс", – сообщается на странице администрации Сыктывкара в соцсети "ВКонтакте". Как отмечают городские власти, в настоящее время на улицах организовывают "доступные проходы и проезды". Ночью упавшие деревья и ветки будут вывезены. Также из-за отключений электроэнергии в грозу произошла остановка оборудования на восьми малых котельных Сыктывкара. "Все объекты были оперативно запитаны по резервным линиям, что позволило избежать перебоев в горячем водоснабжении города", – заключают власти.

https://ria.ru/20240701/kran-1956736615.html

сыктывкар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, сыктывкар, россети, т плюс