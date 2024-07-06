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В Сыктывкаре устраняют последствия ливня и шквалистого ветра - РИА Новости, 06.07.2024
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22:08 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/syktyvkar-1957940603.html
В Сыктывкаре устраняют последствия ливня и шквалистого ветра
В Сыктывкаре устраняют последствия ливня и шквалистого ветра - РИА Новости, 06.07.2024
В Сыктывкаре устраняют последствия ливня и шквалистого ветра
Заторы образовались на улицах Сыктывкара (республика Коми) из-за деревьев, которые повалил шквалистый ветер, коммунальщики и энергетики устраняют последствия... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T22:08
2024-07-06T22:08
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Заторы образовались на улицах Сыктывкара (республика Коми) из-за деревьев, которые повалил шквалистый ветер, коммунальщики и энергетики устраняют последствия непогоды, сообщила городская администрация. "На улицах Сыктывкара и Эжвы устраняют последствия прошедшего ливня и шквалистого ветра. Сейчас коммунальные службы "Дорожное хозяйство" и "Жилкомсервис" столицы Коми оперативно убирают поваленные деревья и ветки. Работа идет совместно с "Россетями", Водоканалом, ПАО "Т Плюс", – сообщается на странице администрации Сыктывкара в соцсети "ВКонтакте". Как отмечают городские власти, в настоящее время на улицах организовывают "доступные проходы и проезды". Ночью упавшие деревья и ветки будут вывезены. Также из-за отключений электроэнергии в грозу произошла остановка оборудования на восьми малых котельных Сыктывкара. "Все объекты были оперативно запитаны по резервным линиям, что позволило избежать перебоев в горячем водоснабжении города", – заключают власти.
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происшествия, жкх, сыктывкар, россети, т плюс
Происшествия, ЖКХ, Сыктывкар, Россети, Т Плюс
В Сыктывкаре устраняют последствия ливня и шквалистого ветра

Шквалистый ветер повалил деревья в столице Коми, коммунальщики устраняют заторы

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкЦентр города Сыктывкар
Центр города Сыктывкар - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Центр города Сыктывкар. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Заторы образовались на улицах Сыктывкара (республика Коми) из-за деревьев, которые повалил шквалистый ветер, коммунальщики и энергетики устраняют последствия непогоды, сообщила городская администрация.
«
"На улицах Сыктывкара и Эжвы устраняют последствия прошедшего ливня и шквалистого ветра. Сейчас коммунальные службы "Дорожное хозяйство" и "Жилкомсервис" столицы Коми оперативно убирают поваленные деревья и ветки. Работа идет совместно с "Россетями", Водоканалом, ПАО "Т Плюс", – сообщается на странице администрации Сыктывкара в соцсети "ВКонтакте".
Как отмечают городские власти, в настоящее время на улицах организовывают "доступные проходы и проезды". Ночью упавшие деревья и ветки будут вывезены.
Также из-за отключений электроэнергии в грозу произошла остановка оборудования на восьми малых котельных Сыктывкара.
"Все объекты были оперативно запитаны по резервным линиям, что позволило избежать перебоев в горячем водоснабжении города", – заключают власти.
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