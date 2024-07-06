https://ria.ru/20240706/svo-1957866664.html

ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 06.07.2024

ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали три населенных пункта Краснояружского района Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T14:43

2024-07-06T14:43

2024-07-06T14:43

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали три населенных пункта Краснояружского района Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Три населенных пункта Краснояружского района подверглись атакам ВСУ. Пострадавших нет. В результате обстрела села Демидовка на территории трех частных домовладений выявлены различные повреждения: выбиты окна, разбиты стены, посечены кровли и фасады жилых домов, повреждены надворные постройки и заборы... FPV-дрон сдетонировал на парковке коммерческого объекта в поселке Прилесье - один автомобиль сгорел полностью, один получил повреждения. Еще один FPV-дрон взорвался возле частного домовладения в селе Теребрено. Осколками посечены крыша нежилого дома и забор", - написал глава региона.Отмечается, что оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20240513/belgorod-1945646235.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины