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ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 06.07.2024
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали три населенных пункта Краснояружского района Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:43
2024-07-06T14:43
2024-07-06T14:43
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали три населенных пункта Краснояружского района Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Три населенных пункта Краснояружского района подверглись атакам ВСУ. Пострадавших нет. В результате обстрела села Демидовка на территории трех частных домовладений выявлены различные повреждения: выбиты окна, разбиты стены, посечены кровли и фасады жилых домов, повреждены надворные постройки и заборы... FPV-дрон сдетонировал на парковке коммерческого объекта в поселке Прилесье - один автомобиль сгорел полностью, один получил повреждения. Еще один FPV-дрон взорвался возле частного домовладения в селе Теребрено. Осколками посечены крыша нежилого дома и забор", - написал глава региона.Отмечается, что оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области