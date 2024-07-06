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ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 06.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:43 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/svo-1957866664.html
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 06.07.2024
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали три населенных пункта Краснояружского района Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:43
2024-07-06T14:43
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали три населенных пункта Краснояружского района Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Три населенных пункта Краснояружского района подверглись атакам ВСУ. Пострадавших нет. В результате обстрела села Демидовка на территории трех частных домовладений выявлены различные повреждения: выбиты окна, разбиты стены, посечены кровли и фасады жилых домов, повреждены надворные постройки и заборы... FPV-дрон сдетонировал на парковке коммерческого объекта в поселке Прилесье - один автомобиль сгорел полностью, один получил повреждения. Еще один FPV-дрон взорвался возле частного домовладения в селе Теребрено. Осколками посечены крыша нежилого дома и забор", - написал глава региона.Отмечается, что оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки fpv-дронов ВСУ в Краснояружском районе Белгородской области
Последствия атаки fpv-дронов ВСУ в Краснояружском районе Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки fpv-дронов ВСУ в Краснояружском районе Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали три населенных пункта Краснояружского района Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Три населенных пункта Краснояружского района подверглись атакам ВСУ. Пострадавших нет. В результате обстрела села Демидовка на территории трех частных домовладений выявлены различные повреждения: выбиты окна, разбиты стены, посечены кровли и фасады жилых домов, повреждены надворные постройки и заборы... FPV-дрон сдетонировал на парковке коммерческого объекта в поселке Прилесье - один автомобиль сгорел полностью, один получил повреждения. Еще один FPV-дрон взорвался возле частного домовладения в селе Теребрено. Осколками посечены крыша нежилого дома и забор", - написал глава региона.
Отмечается, что оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.
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