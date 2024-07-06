https://ria.ru/20240706/svo-1957840889.html
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 06.07.2024
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска утром в субботу выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T11:25
2024-07-06T11:25
2024-07-06T11:25
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в субботу выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 05.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство.Согласно представительству, с 8.15 по 8.30 ВСУ выпустили по Горловке пять снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
https://ria.ru/20240703/souchastniki-1956993317.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили семь снарядов по Горловке