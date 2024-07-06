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Три человека пострадали в поселке в Херсонской области при атаке дрона

Три человека пострадали в поселке в Херсонской области при атаке дрона - РИА Новости, 06.07.2024

Три человека пострадали в поселке в Херсонской области при атаке дрона

Три человека пострадали в поселке Новая Маячка в Херсонской области при атаке FPV-дрона на гражданский фургон, сообщил губернатор Владимир Сальдо в... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T11:15

2024-07-06T11:15

2024-07-06T11:42

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

вооруженные силы украины

херсонская область

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в поселке Новая Маячка в Херсонской области при атаке FPV-дрона на гражданский фургон, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."Ранним утром украинские террористы атаковали FPV-дроном гражданский фургон на центральном рынке в поселке Новая Маячка Алешкинского муниципального округа. Ранены женщина и двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы, двое - в тяжелом состоянии", - написал он.Сальдо также сообщил, что в пятницу ВСУ выпустили пять дронов по селу Каиры. Кроме того, обстрелам подверглись Алешки, Голая Пристань, Новая Каховка, Горностаевка, Заводовка, Первомаевка, Райское и Солонцы.

херсонская область

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2024

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владимир сальдо, вооруженные силы украины, херсонская область