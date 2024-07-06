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Три человека пострадали в поселке в Херсонской области при атаке дрона - РИА Новости, 06.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:15 06.07.2024 (обновлено: 11:42 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/svo-1957840458.html
Три человека пострадали в поселке в Херсонской области при атаке дрона
Три человека пострадали в поселке в Херсонской области при атаке дрона - РИА Новости, 06.07.2024
Три человека пострадали в поселке в Херсонской области при атаке дрона
Три человека пострадали в поселке Новая Маячка в Херсонской области при атаке FPV-дрона на гражданский фургон, сообщил губернатор Владимир Сальдо в... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T11:15
2024-07-06T11:42
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
вооруженные силы украины
херсонская область
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в поселке Новая Маячка в Херсонской области при атаке FPV-дрона на гражданский фургон, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."Ранним утром украинские террористы атаковали FPV-дроном гражданский фургон на центральном рынке в поселке Новая Маячка Алешкинского муниципального округа. Ранены женщина и двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы, двое - в тяжелом состоянии", - написал он.Сальдо также сообщил, что в пятницу ВСУ выпустили пять дронов по селу Каиры. Кроме того, обстрелам подверглись Алешки, Голая Пристань, Новая Каховка, Горностаевка, Заводовка, Первомаевка, Райское и Солонцы.
херсонская область
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владимир сальдо, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
Три человека пострадали в поселке в Херсонской области при атаке дрона

Сальдо: в Херсонской области три человека пострадали при атаке FPV-дрона

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиГражданский фургон, поврежденный в результате атаки fpv-дрона, на центральном рынке в поселке Новая Маячка Херсонской области
Гражданский фургон, поврежденный в результате атаки fpv-дрона, на центральном рынке в поселке Новая Маячка Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Гражданский фургон, поврежденный в результате атаки fpv-дрона, на центральном рынке в поселке Новая Маячка Херсонской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в поселке Новая Маячка в Херсонской области при атаке FPV-дрона на гражданский фургон, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Ранним утром украинские террористы атаковали FPV-дроном гражданский фургон на центральном рынке в поселке Новая Маячка Алешкинского муниципального округа. Ранены женщина и двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы, двое - в тяжелом состоянии", - написал он.
Сальдо также сообщил, что в пятницу ВСУ выпустили пять дронов по селу Каиры. Кроме того, обстрелам подверглись Алешки, Голая Пристань, Новая Каховка, Горностаевка, Заводовка, Первомаевка, Райское и Солонцы.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
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