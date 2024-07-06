https://ria.ru/20240706/svo-1957840458.html
Три человека пострадали в поселке в Херсонской области при атаке дрона
Три человека пострадали в поселке в Херсонской области при атаке дрона - РИА Новости, 06.07.2024
Три человека пострадали в поселке в Херсонской области при атаке дрона
Три человека пострадали в поселке Новая Маячка в Херсонской области при атаке FPV-дрона на гражданский фургон, сообщил губернатор Владимир Сальдо в... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T11:15
2024-07-06T11:15
2024-07-06T11:42
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
вооруженные силы украины
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957841951_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_16a8126124148eab11218d4e4b9cf537.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в поселке Новая Маячка в Херсонской области при атаке FPV-дрона на гражданский фургон, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."Ранним утром украинские террористы атаковали FPV-дроном гражданский фургон на центральном рынке в поселке Новая Маячка Алешкинского муниципального округа. Ранены женщина и двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы, двое - в тяжелом состоянии", - написал он.Сальдо также сообщил, что в пятницу ВСУ выпустили пять дронов по селу Каиры. Кроме того, обстрелам подверглись Алешки, Голая Пристань, Новая Каховка, Горностаевка, Заводовка, Первомаевка, Райское и Солонцы.
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957841951_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bb7578bb81d8c435a928881779d02530.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
Три человека пострадали в поселке в Херсонской области при атаке дрона
Сальдо: в Херсонской области три человека пострадали при атаке FPV-дрона