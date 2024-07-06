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Ростовские власти рассказали о графиках временного отключения света - РИА Новости, 06.07.2024
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14:50 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/svet-1957867782.html
Ростовские власти рассказали о графиках временного отключения света
Ростовские власти рассказали о графиках временного отключения света - РИА Новости, 06.07.2024
Ростовские власти рассказали о графиках временного отключения света
Графики временного отключения света, введенные в Ростовской области из-за перегруза электросетей в связи с жарой, носят плавающий характер, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:50
2024-07-06T14:50
ростовская область
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл - РИА Новости. Графики временного отключения света, введенные в Ростовской области из-за перегруза электросетей в связи с жарой, носят плавающий характер, сообщил журналистам представитель правительства региона. По его словам, из-за экстремального роста температуры воздуха выше 39 градусов электроэнергетическое оборудование в регионе испытывает существенные нагрузки. Чтобы предотвратить аварийные ситуации, в области ввели графики временного отключения потребителей. "Энергетики ведут постоянный мониторинг состояния энергосистем, при возникновении чрезмерных нагрузок производится кратковременное отключение. Графики отключения носят плавающий характер", - сказал представитель областного правительства. С начала июля в Ростовской области установилась жаркая погода. Спасатели распространили предупреждение о том, что в дневные часы на территории области ожидается сильная жара - 40-42 градуса по Цельсию.
https://realty.ria.ru/20240704/konditsioner-1956916324.html
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ростовская область, общество
Ростовская область, Общество
Ростовские власти рассказали о графиках временного отключения света

Ростовские власти: графики временного отключения света ввели из-за жары

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкМонтажники во время проведения работ
Монтажники во время проведения работ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Монтажники во время проведения работ. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл - РИА Новости. Графики временного отключения света, введенные в Ростовской области из-за перегруза электросетей в связи с жарой, носят плавающий характер, сообщил журналистам представитель правительства региона.
По его словам, из-за экстремального роста температуры воздуха выше 39 градусов электроэнергетическое оборудование в регионе испытывает существенные нагрузки. Чтобы предотвратить аварийные ситуации, в области ввели графики временного отключения потребителей.
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"Энергетики ведут постоянный мониторинг состояния энергосистем, при возникновении чрезмерных нагрузок производится кратковременное отключение. Графики отключения носят плавающий характер", - сказал представитель областного правительства.
С начала июля в Ростовской области установилась жаркая погода. Спасатели распространили предупреждение о том, что в дневные часы на территории области ожидается сильная жара - 40-42 градуса по Цельсию.
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