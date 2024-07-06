https://ria.ru/20240706/svet-1957867782.html

Ростовские власти рассказали о графиках временного отключения света

Ростовские власти рассказали о графиках временного отключения света - РИА Новости, 06.07.2024

Ростовские власти рассказали о графиках временного отключения света

Графики временного отключения света, введенные в Ростовской области из-за перегруза электросетей в связи с жарой, носят плавающий характер, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T14:50

2024-07-06T14:50

2024-07-06T14:50

ростовская область

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл - РИА Новости. Графики временного отключения света, введенные в Ростовской области из-за перегруза электросетей в связи с жарой, носят плавающий характер, сообщил журналистам представитель правительства региона. По его словам, из-за экстремального роста температуры воздуха выше 39 градусов электроэнергетическое оборудование в регионе испытывает существенные нагрузки. Чтобы предотвратить аварийные ситуации, в области ввели графики временного отключения потребителей. "Энергетики ведут постоянный мониторинг состояния энергосистем, при возникновении чрезмерных нагрузок производится кратковременное отключение. Графики отключения носят плавающий характер", - сказал представитель областного правительства. С начала июля в Ростовской области установилась жаркая погода. Спасатели распространили предупреждение о том, что в дневные часы на территории области ожидается сильная жара - 40-42 градуса по Цельсию.

https://realty.ria.ru/20240704/konditsioner-1956916324.html

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ростовская область

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ростовская область, общество