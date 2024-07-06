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В Стамбуле туристический автобус с украинскими номерами попал в ДТП - РИА Новости, 06.07.2024
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17:50 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/stambul-1957899437.html
В Стамбуле туристический автобус с украинскими номерами попал в ДТП
В Стамбуле туристический автобус с украинскими номерами попал в ДТП - РИА Новости, 06.07.2024
В Стамбуле туристический автобус с украинскими номерами попал в ДТП
Цепная авария с участием туристического автобуса с украинскими номерами произошла в Стамбуле, есть раненые, среди которых дети, передал телеканал NTV. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:50
2024-07-06T17:50
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АНКАРА, 6 июл - РИА Новости. Цепная авария с участием туристического автобуса с украинскими номерами произошла в Стамбуле, есть раненые, среди которых дети, передал телеканал NTV. "Туристический автобус с украинскими номерами, двигавшийся по автомагистрали TEM в направлении Анкары, врезался в грузовик с номерами 34 DP 7798, ехавший перед ним", - уточнил телеканал. Сообщается, что занос грузовика задел еще два автомобиля. "Восемь человек, включая 2 детей, получили травмы в результате цепного ДТП", - сообщил телеканал. Отмечается, что из-за аварии на автостраде в направлении Анкары образовались пробки.
https://ria.ru/20231228/avariya-1918613969.html
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в мире, авто, анкара (провинция), стамбул, турция
В мире, Авто, Анкара (провинция), Стамбул, Турция
В Стамбуле туристический автобус с украинскими номерами попал в ДТП

В Стамбуле автобус с украинскими номерами врезался в грузовик, есть раненые

© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь на улице Стамбула. Архивное фото
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АНКАРА, 6 июл - РИА Новости. Цепная авария с участием туристического автобуса с украинскими номерами произошла в Стамбуле, есть раненые, среди которых дети, передал телеканал NTV.
«
"Туристический автобус с украинскими номерами, двигавшийся по автомагистрали TEM в направлении Анкары, врезался в грузовик с номерами 34 DP 7798, ехавший перед ним", - уточнил телеканал.
Сообщается, что занос грузовика задел еще два автомобиля.
"Восемь человек, включая 2 детей, получили травмы в результате цепного ДТП", - сообщил телеканал.
Отмечается, что из-за аварии на автостраде в направлении Анкары образовались пробки.
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