https://ria.ru/20240706/stambul-1957899437.html
В Стамбуле туристический автобус с украинскими номерами попал в ДТП
В Стамбуле туристический автобус с украинскими номерами попал в ДТП - РИА Новости, 06.07.2024
В Стамбуле туристический автобус с украинскими номерами попал в ДТП
Цепная авария с участием туристического автобуса с украинскими номерами произошла в Стамбуле, есть раненые, среди которых дети, передал телеканал NTV. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:50
2024-07-06T17:50
2024-07-06T17:50
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АНКАРА, 6 июл - РИА Новости. Цепная авария с участием туристического автобуса с украинскими номерами произошла в Стамбуле, есть раненые, среди которых дети, передал телеканал NTV. "Туристический автобус с украинскими номерами, двигавшийся по автомагистрали TEM в направлении Анкары, врезался в грузовик с номерами 34 DP 7798, ехавший перед ним", - уточнил телеканал. Сообщается, что занос грузовика задел еще два автомобиля. "Восемь человек, включая 2 детей, получили травмы в результате цепного ДТП", - сообщил телеканал. Отмечается, что из-за аварии на автостраде в направлении Анкары образовались пробки.
https://ria.ru/20231228/avariya-1918613969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, анкара (провинция), стамбул, турция
В мире, Авто, Анкара (провинция), Стамбул, Турция
В Стамбуле туристический автобус с украинскими номерами попал в ДТП
В Стамбуле автобус с украинскими номерами врезался в грузовик, есть раненые