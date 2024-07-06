https://ria.ru/20240706/ssha-1957820947.html

Кризис на границе в США хуже, чем его показывают, заявил политик

Кризис на границе в США хуже, чем его показывают, заявил политик - РИА Новости, 06.07.2024

Кризис на границе в США хуже, чем его показывают, заявил политик

Кризис на южной границе США хуже, чем его показывают в СМИ, заявил РИА Новости кандидат в конгресс США от Республиканской партии Дэниел Бутьерес. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T07:13

2024-07-06T07:13

2024-07-06T07:14

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Кризис на южной границе США хуже, чем его показывают в СМИ, заявил РИА Новости кандидат в конгресс США от Республиканской партии Дэниел Бутьерес. "Да, безопасность границ - это огромная (проблема)", - сказал Бутьерес. Он утверждает, что ситуация хуже, чем ее показывают в СМИ. "На самом деле я присутствовал на двух слушаниях по границе в конгрессе здесь, в Аризоне. Я был на каждом дюйме нашей границы, и если вы смотрите только СМИ, то вы понятия не имеете, насколько все на самом деле плохо", - отметил он. Бутьерес баллотируется на выборах в палату представителей США, чтобы представлять седьмой избирательный округ Аризоны, где на границе с Мексикой в последние месяцы существенно выросло количество нелегальных пересечений. Вопрос нелегальной миграции на южной границе США является одним из краеугольных камней предстоящих президентских выборов в ноябре. Поскольку количество незаконных пересечений на южной границе США регулярно обновляет рекордные значения в последние три года, президент США Джо Байден подвергается критике со стороны оппонентов, в то время как избиратели, согласно опросам, недовольны тем, как его администрация работает решает кризис на границе.

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

https://ria.ru/20240624/mir-1954910606.html

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в мире, сша, аризона, мексика, джо байден