Американский миллиардер заявил о хаосе в Демократической партии США
Американский миллиардер Сакс: в Демократической партии США царит хаос
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс рассказал в соцсети X о том, что в Демократической партии США царит хаос.
"Одна партия едина, потому что в прошлом году она провела активные праймериз и позволила избирателям выбрать своего знаменосца. Другая - в хаосе, потому что скрыла правду о состоянии президента и подтасовала результаты праймериз в его пользу, не позволив появиться альтернативам", - написал он.
Ранее губернатор американского штата Массачусетс Маура Хили стала первой главой американского региона из числа членов Демократической партии США, кто открыто призвал Байдена прислушаться к американскому народу и подумать над выходом из предвыборной гонки.
В начале июля конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт стал первым действующим членом палаты представителей, который призвал Байдена отказаться от участия в выборах. Доггетт указал, что Байден много работал на благо США, но сейчас уступает в соцопросах своему предшественнику Дональду Трампу, а состоявшиеся дебаты не переменили ситуацию.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
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Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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