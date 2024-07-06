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Американский миллиардер заявил о хаосе в Демократической партии США - РИА Новости, 06.07.2024
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06:44 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/ssha-1957818786.html
Американский миллиардер заявил о хаосе в Демократической партии США
Американский миллиардер заявил о хаосе в Демократической партии США - РИА Новости, 06.07.2024
Американский миллиардер заявил о хаосе в Демократической партии США
Американский миллиардер Дэвид Сакс рассказал в соцсети X о том, что в Демократической партии США царит хаос. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T06:44
2024-07-06T06:44
в мире
сша
массачусетс
атланта
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс рассказал в соцсети X о том, что в Демократической партии США царит хаос. "Одна партия едина, потому что в прошлом году она провела активные праймериз и позволила избирателям выбрать своего знаменосца. Другая - в хаосе, потому что скрыла правду о состоянии президента и подтасовала результаты праймериз в его пользу, не позволив появиться альтернативам", - написал он. Ранее губернатор американского штата Массачусетс Маура Хили стала первой главой американского региона из числа членов Демократической партии США, кто открыто призвал Байдена прислушаться к американскому народу и подумать над выходом из предвыборной гонки. В начале июля конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт стал первым действующим членом палаты представителей, который призвал Байдена отказаться от участия в выборах. Доггетт указал, что Байден много работал на благо США, но сейчас уступает в соцопросах своему предшественнику Дональду Трампу, а состоявшиеся дебаты не переменили ситуацию. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html
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сша
массачусетс
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в мире, сша, массачусетс, атланта, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Массачусетс, Атланта, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Американский миллиардер заявил о хаосе в Демократической партии США

Американский миллиардер Сакс: в Демократической партии США царит хаос

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс рассказал в соцсети X о том, что в Демократической партии США царит хаос.
"Одна партия едина, потому что в прошлом году она провела активные праймериз и позволила избирателям выбрать своего знаменосца. Другая - в хаосе, потому что скрыла правду о состоянии президента и подтасовала результаты праймериз в его пользу, не позволив появиться альтернативам", - написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Путина не победить, но можно добить Байдена: Запад нашел для себя цель
Вчера, 08:00
Ранее губернатор американского штата Массачусетс Маура Хили стала первой главой американского региона из числа членов Демократической партии США, кто открыто призвал Байдена прислушаться к американскому народу и подумать над выходом из предвыборной гонки.
В начале июля конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт стал первым действующим членом палаты представителей, который призвал Байдена отказаться от участия в выборах. Доггетт указал, что Байден много работал на благо США, но сейчас уступает в соцопросах своему предшественнику Дональду Трампу, а состоявшиеся дебаты не переменили ситуацию.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Байдена уговаривают принести себя в жертву
29 июня, 08:00
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Дебаты Бивиса и Баттхеда: кто управляет Америкой
28 июня, 12:30
 
В миреСШАМассачусетсАтлантаДональд ТрампВыборы президента США — 2024Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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