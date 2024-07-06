https://ria.ru/20240706/ssha-1957818786.html

Американский миллиардер заявил о хаосе в Демократической партии США

Американский миллиардер заявил о хаосе в Демократической партии США - РИА Новости, 06.07.2024

Американский миллиардер заявил о хаосе в Демократической партии США

Американский миллиардер Дэвид Сакс рассказал в соцсети X о том, что в Демократической партии США царит хаос. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T06:44

2024-07-06T06:44

2024-07-06T06:44

в мире

сша

массачусетс

атланта

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс рассказал в соцсети X о том, что в Демократической партии США царит хаос. "Одна партия едина, потому что в прошлом году она провела активные праймериз и позволила избирателям выбрать своего знаменосца. Другая - в хаосе, потому что скрыла правду о состоянии президента и подтасовала результаты праймериз в его пользу, не позволив появиться альтернативам", - написал он. Ранее губернатор американского штата Массачусетс Маура Хили стала первой главой американского региона из числа членов Демократической партии США, кто открыто призвал Байдена прислушаться к американскому народу и подумать над выходом из предвыборной гонки. В начале июля конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт стал первым действующим членом палаты представителей, который призвал Байдена отказаться от участия в выборах. Доггетт указал, что Байден много работал на благо США, но сейчас уступает в соцопросах своему предшественнику Дональду Трампу, а состоявшиеся дебаты не переменили ситуацию. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

сша

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в мире, сша, массачусетс, атланта, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты трампа и байдена