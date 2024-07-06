https://ria.ru/20240706/ssha-1957816398.html

Американский политик объяснил, почему США финансируют конфликт в Газе

Американский политик объяснил, почему США финансируют конфликт в Газе - РИА Новости, 06.07.2024

Американский политик объяснил, почему США финансируют конфликт в Газе

Соединенные Штаты финансируют конфликты в секторе Газа и на Украине так как на этом наживаются американские политики, заявил РИА Новости кандидат в Конгресс США РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T05:16

2024-07-06T05:16

2024-07-06T05:16

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сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты финансируют конфликты в секторе Газа и на Украине так как на этом наживаются американские политики, заявил РИА Новости кандидат в Конгресс США Дэниел Бутьерес. "Я вижу, что это из себя представляет на самом деле: политики богатеют за счет уничтожения других", - сказал Бутьерес, добавив, что как демократы, так и республиканцы в большинстве своем поддерживают поставку оружия Украине и Израилю. Бутьерес, республиканец, баллотируется на выборах в Палату представителей США, чтобы представлять 7-й избирательный округ Аризоны. После месяцев дискуссий, республиканцы и демократы в Конгрессе США в апреле смогли договориться о выделении 61 миллиарда долларов на нужды Украины, а также выделили Киеву партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на 1 миллиард долларов и разместили заказы на новое военное имущество еще на 6 миллиардов долларов. Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". По словам Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте путем поставки оружия и подготовки кадров.

https://ria.ru/20240704/nato-1957212233.html

https://ria.ru/20240704/evropa-1957223301.html

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в мире, украина, сша, израиль, сергей лавров, нато, министерство обороны сша