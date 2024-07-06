Байден выставил США очень слабыми, заявил американский политик
Бутьерес: неудачное выступление Байдена на дебатах выставило США слабыми
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Неудачное выступление президента США Джо Байдена на дебатах выставили Соединенные Штаты Америки в глазах мировой общественности "очень слабыми", заявил РИА Новости кандидат в конгресс США от Республиканской партии Дэниел Бутьерес.
"Я даже не думал, что Байден сможет выстоять до конца (дебатов - ред.)... Из-за этого Америка выглядела очень слабой с таким жалким образчиком человека, возглавляющего нашу страну", - сказал Бутьерес.
Бутьерес, который баллотируется на выборах в палату представителей США от седьмого избирательного округа Аризоны, добавил, что от выборов будет зависеть, "развалится ли страна".
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий лидер страны запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки, хотя к этому публично призывают некоторые однопартийцы.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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