https://ria.ru/20240706/ssha-1957810701.html

Байден выставил США очень слабыми, заявил американский политик

Байден выставил США очень слабыми, заявил американский политик - РИА Новости, 06.07.2024

Байден выставил США очень слабыми, заявил американский политик

Неудачное выступление президента США Джо Байдена на дебатах выставили Соединенные Штаты Америки в глазах мировой общественности "очень слабыми", заявил РИА... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T03:03

2024-07-06T03:03

2024-07-06T03:11

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Неудачное выступление президента США Джо Байдена на дебатах выставили Соединенные Штаты Америки в глазах мировой общественности "очень слабыми", заявил РИА Новости кандидат в конгресс США от Республиканской партии Дэниел Бутьерес. "Я даже не думал, что Байден сможет выстоять до конца (дебатов - ред.)... Из-за этого Америка выглядела очень слабой с таким жалким образчиком человека, возглавляющего нашу страну", - сказал Бутьерес. Бутьерес, который баллотируется на выборах в палату представителей США от седьмого избирательного округа Аризоны, добавил, что от выборов будет зависеть, "развалится ли страна". Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий лидер страны запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки, хотя к этому публично призывают некоторые однопартийцы. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

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в мире, сша, америка, аризона, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , конгресс сша