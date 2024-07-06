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Байден выставил США очень слабыми, заявил американский политик - РИА Новости, 06.07.2024
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03:03 06.07.2024 (обновлено: 03:11 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/ssha-1957810701.html
Байден выставил США очень слабыми, заявил американский политик
Байден выставил США очень слабыми, заявил американский политик - РИА Новости, 06.07.2024
Байден выставил США очень слабыми, заявил американский политик
Неудачное выступление президента США Джо Байдена на дебатах выставили Соединенные Штаты Америки в глазах мировой общественности "очень слабыми", заявил РИА... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T03:03
2024-07-06T03:11
в мире
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джо байден
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Неудачное выступление президента США Джо Байдена на дебатах выставили Соединенные Штаты Америки в глазах мировой общественности "очень слабыми", заявил РИА Новости кандидат в конгресс США от Республиканской партии Дэниел Бутьерес. "Я даже не думал, что Байден сможет выстоять до конца (дебатов - ред.)... Из-за этого Америка выглядела очень слабой с таким жалким образчиком человека, возглавляющего нашу страну", - сказал Бутьерес. Бутьерес, который баллотируется на выборах в палату представителей США от седьмого избирательного округа Аризоны, добавил, что от выборов будет зависеть, "развалится ли страна". Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий лидер страны запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки, хотя к этому публично призывают некоторые однопартийцы. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html
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в мире, сша, америка, аризона, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , конгресс сша
В мире, США, Америка, Аризона, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Конгресс США
Байден выставил США очень слабыми, заявил американский политик

Бутьерес: неудачное выступление Байдена на дебатах выставило США слабыми

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Неудачное выступление президента США Джо Байдена на дебатах выставили Соединенные Штаты Америки в глазах мировой общественности "очень слабыми", заявил РИА Новости кандидат в конгресс США от Республиканской партии Дэниел Бутьерес.
"Я даже не думал, что Байден сможет выстоять до конца (дебатов - ред.)... Из-за этого Америка выглядела очень слабой с таким жалким образчиком человека, возглавляющего нашу страну", - сказал Бутьерес.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Путина не победить, но можно добить Байдена: Запад нашел для себя цель
Вчера, 08:00
Бутьерес, который баллотируется на выборах в палату представителей США от седьмого избирательного округа Аризоны, добавил, что от выборов будет зависеть, "развалится ли страна".
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий лидер страны запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки, хотя к этому публично призывают некоторые однопартийцы.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Дебаты Бивиса и Баттхеда: кто управляет Америкой
28 июня, 12:30
 
В миреСШААмерикаАризонаДжо БайденДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и БайденаКонгресс США
 
 
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