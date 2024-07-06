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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.07.2024
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.07.2024
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:10
2024-07-06T17:10
2024-07-06T17:10
инфографика
спецоперация
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 6 июля 2024 годаЗа минувшие сутки группировка войск "Центр" освободила село Сокол Донецкой Народной Республики. Параллельно российские подразделения отразили 13 атак и контратак ВСУ на Харьковском, Авдеевском и Южнодонецком направлениях, а также уничтожили 12 складов боеприпасов и дронов. Поражена живая сила и техника противника в 127 районах. Средства ПВО сбили 55 беспилотников, три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, противорадиолокационную ракету HARM, управляемую авиабомбу Hammer и три реактивных снаряда HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 626 самолетов, 277 вертолетов, 27283 беспилотника, 539 зенитных ракетных комплексов, 1365 реактивные системы залпового огня, 16513 танков и других бронемашин, 11456 орудий полевой артиллерии и 23378 единиц автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
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спецоперация, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 6 июля 2024 года
За минувшие сутки группировка войск "Центр" освободила село Сокол Донецкой Народной Республики. Параллельно российские подразделения отразили 13 атак и контратак ВСУ на Харьковском, Авдеевском и Южнодонецком направлениях, а также уничтожили 12 складов боеприпасов и дронов. Поражена живая сила и техника противника в 127 районах. Средства ПВО сбили 55 беспилотников, три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, противорадиолокационную ракету HARM, управляемую авиабомбу Hammer и три реактивных снаряда HIMARS.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 626 самолетов, 277 вертолетов, 27283 беспилотника, 539 зенитных ракетных комплексов, 1365 реактивные системы залпового огня, 16513 танков и других бронемашин, 11456 орудий полевой артиллерии и 23378 единиц автомобильной техники.