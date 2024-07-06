https://ria.ru/20240706/spetsoperatsiya-1957857740.html

Российская ПВО за сутки сбила три украинских ракеты Storm Shadow

Российская ПВО за сутки сбила три украинских ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 06.07.2024

Российская ПВО за сутки сбила три украинских ракеты Storm Shadow

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинские ракеты Storm Shadow, 55 беспилотников и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T13:42

2024-07-06T13:42

2024-07-06T13:42

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинские ракеты Storm Shadow, 55 беспилотников и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, противорадиолокационная ракета HARM производства США, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 55 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 626 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27 283 беспилотных летательных аппарата, 539 зенитных ракетных комплексов, 16 513 танков и других боевых бронированных машин, 1365 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 456 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 378 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240122/spetsoperatsiya-1922764972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, россия, великобритания