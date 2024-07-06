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Российская ПВО за сутки сбила три украинских ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 06.07.2024
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13:42 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/spetsoperatsiya-1957857740.html
Российская ПВО за сутки сбила три украинских ракеты Storm Shadow
Российская ПВО за сутки сбила три украинских ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 06.07.2024
Российская ПВО за сутки сбила три украинских ракеты Storm Shadow
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинские ракеты Storm Shadow, 55 беспилотников и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T13:42
2024-07-06T13:42
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинские ракеты Storm Shadow, 55 беспилотников и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, противорадиолокационная ракета HARM производства США, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 55 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 626 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27 283 беспилотных летательных аппарата, 539 зенитных ракетных комплексов, 16 513 танков и других боевых бронированных машин, 1365 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 456 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 378 единиц специальной военной автомобильной техники.
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в мире, технологии, сша, россия, великобритания
В мире, Технологии, США, Россия, Великобритания
Российская ПВО за сутки сбила три украинских ракеты Storm Shadow

Минобороны: российская ПВО сбила три украинских Storm Shadow и 55 беспилотников

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагменты ракет Storm Shadow
Фрагменты ракет Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
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Фрагменты ракет Storm Shadow. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинские ракеты Storm Shadow, 55 беспилотников и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, противорадиолокационная ракета HARM производства США, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 55 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 626 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27 283 беспилотных летательных аппарата, 539 зенитных ракетных комплексов, 16 513 танков и других боевых бронированных машин, 1365 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 456 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 378 единиц специальной военной автомобильной техники.
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