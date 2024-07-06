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Российские военные уничтожили две пусковые установки С-300ПС - РИА Новости, 06.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:38 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/spetsoperatsiya-1957857174.html
Российские военные уничтожили две пусковые установки С-300ПС
Российские военные уничтожили две пусковые установки С-300ПС - РИА Новости, 06.07.2024
Российские военные уничтожили две пусковые установки С-300ПС
ВКС России и артиллерия за минувшие сутки поразили две пусковые установки украинских систем ПВО С-300ПС, а также стоянку дронов Bayraktar и другие цели,... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T13:38
2024-07-06T13:38
специальная военная операция на украине
россия
москва
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
с-300пс
безопасность
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МОСКВА, 6 июл - РИА новости. ВКС России и артиллерия за минувшие сутки поразили две пусковые установки украинских систем ПВО С-300ПС, а также стоянку дронов Bayraktar и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС", - говорится в сообщении. Кроме того за сутки были поражены нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, с которых осуществлялось снабжение воинских частей ВСУ, склад авиационных средств поражения и стоянка БПЛА Bayraktar на двух военных аэродромах, а также скопления живой силы и техники противника в 127 районах.
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россия, москва, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, с-300пс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, С-300ПС, Безопасность
Российские военные уничтожили две пусковые установки С-300ПС

Минобороны: ВС России уничтожили две установки С-300ПС ВСУ и стоянку дронов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА новости. ВКС России и артиллерия за минувшие сутки поразили две пусковые установки украинских систем ПВО С-300ПС, а также стоянку дронов Bayraktar и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС", - говорится в сообщении.
Кроме того за сутки были поражены нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, с которых осуществлялось снабжение воинских частей ВСУ, склад авиационных средств поражения и стоянка БПЛА Bayraktar на двух военных аэродромах, а также скопления живой силы и техники противника в 127 районах.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныС-300ПСБезопасность
 
 
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