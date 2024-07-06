https://ria.ru/20240706/spetsoperatsiya-1957857174.html

Российские военные уничтожили две пусковые установки С-300ПС

Российские военные уничтожили две пусковые установки С-300ПС - РИА Новости, 06.07.2024

Российские военные уничтожили две пусковые установки С-300ПС

ВКС России и артиллерия за минувшие сутки поразили две пусковые установки украинских систем ПВО С-300ПС, а также стоянку дронов Bayraktar и другие цели,... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T13:38

2024-07-06T13:38

2024-07-06T13:38

специальная военная операция на украине

россия

москва

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

с-300пс

безопасность

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МОСКВА, 6 июл - РИА новости. ВКС России и артиллерия за минувшие сутки поразили две пусковые установки украинских систем ПВО С-300ПС, а также стоянку дронов Bayraktar и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС", - говорится в сообщении. Кроме того за сутки были поражены нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, с которых осуществлялось снабжение воинских частей ВСУ, склад авиационных средств поражения и стоянка БПЛА Bayraktar на двух военных аэродромах, а также скопления живой силы и техники противника в 127 районах.

https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956316537.html

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Дарья Буймова

россия, москва, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, с-300пс, безопасность