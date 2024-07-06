https://ria.ru/20240706/sobaki-1957912402.html
В Шатуре бродячие собаки напали на ребенка
В Шатуре бродячие собаки напали на ребенка - РИА Новости, 06.07.2024
В Шатуре бродячие собаки напали на ребенка
Бродячие собаки напали на пятилетнего мальчика в подмосковной Шатуре, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по области. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T19:15
2024-07-06T19:15
2024-07-06T19:35
происшествия
шатура
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Бродячие собаки напали на пятилетнего мальчика в подмосковной Шатуре, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по области. "Следственным отделом по Егорьевску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащей организации работы по отлову бездомных собак со стороны должностных лиц администрации города (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", — подчеркнули в ведомстве.По данным следствия, 5 июля во дворе жилого дома в Шатуре бродячие собаки набросились на пятилетнего мальчика. Со множественными укусами ребенок поступил в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
https://ria.ru/20240702/novosibirsk-1956871159.html
шатура
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шатура, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Шатура, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Шатуре бродячие собаки напали на ребенка
Уголовное дело о халатности завели после нападения собак на ребенка в Шатуре