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В Шатуре бродячие собаки напали на ребенка - РИА Новости, 06.07.2024
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19:15 06.07.2024 (обновлено: 19:35 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/sobaki-1957912402.html
В Шатуре бродячие собаки напали на ребенка
В Шатуре бродячие собаки напали на ребенка - РИА Новости, 06.07.2024
В Шатуре бродячие собаки напали на ребенка
Бродячие собаки напали на пятилетнего мальчика в подмосковной Шатуре, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по области. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T19:15
2024-07-06T19:35
происшествия
шатура
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Бродячие собаки напали на пятилетнего мальчика в подмосковной Шатуре, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по области. &quot;Следственным отделом по Егорьевску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащей организации работы по отлову бездомных собак со стороны должностных лиц администрации города (ч. 1 ст. 293 УК РФ)&quot;, — подчеркнули в ведомстве.По данным следствия, 5 июля во дворе жилого дома в Шатуре бродячие собаки набросились на пятилетнего мальчика. Со множественными укусами ребенок поступил в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
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шатура
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, шатура, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Шатура, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Шатуре бродячие собаки напали на ребенка

Уголовное дело о халатности завели после нападения собак на ребенка в Шатуре

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Бродячие собаки напали на пятилетнего мальчика в подмосковной Шатуре, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по области.
«

"Следственным отделом по Егорьевску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащей организации работы по отлову бездомных собак со стороны должностных лиц администрации города (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", — подчеркнули в ведомстве.

По данным следствия, 5 июля во дворе жилого дома в Шатуре бродячие собаки набросились на пятилетнего мальчика.
Со множественными укусами ребенок поступил в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
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ПроисшествияШатураРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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