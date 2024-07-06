https://ria.ru/20240706/sklad-1957857885.html

Подполье сообщило об уничтожении склада ВСУ с боекомплектом в Васильевке

Подполье сообщило об уничтожении склада ВСУ с боекомплектом в Васильевке - РИА Новости, 06.07.2024

Подполье сообщило об уничтожении склада ВСУ с боекомплектом в Васильевке

Склад с боекомплектом и беспилотниками, а также операторы дронов украинских войск поражены в результате удара по подконтрольной ВСУ Васильевке Херсонской... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T13:43

2024-07-06T13:43

2024-07-06T13:49

херсонская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

днепр (город)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Склад с боекомплектом и беспилотниками, а также операторы дронов украинских войск поражены в результате удара по подконтрольной ВСУ Васильевке Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Днем 4 июля был нанесен удар по военному складу в Снигиревском районе. Сопротивление из Снигиревского района, который вошел в состав Херсонской области, но сейчас во временной оккупации бандеровцами, сообщает о мощном прилете в селе Васильевка... По сведениям сопротивления, сгорел склад не только с БК, но и с беспилотными аппаратами, сгорела вся команда "дроноводов", которой хвастались в ВСУ. Раненых не было, известно, что пока извлекли 14 погибших бандеровцев", - заявил собеседник агентства.Лебедев рассказал, что, по информации местного сопротивления, "прилет" был мощным, а после взрыва село оцепили сотрудники СБУ и военные.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240706/nato-1957834602.html

https://ria.ru/20240706/ugroza-1957811886.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, россия, днепр (город)