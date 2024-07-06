https://ria.ru/20240706/siriya-1957942321.html
Четверо сирийских военных пострадали при обстрелах боевиков
Четверо сирийских военных пострадали при обстрелах боевиков - РИА Новости, 06.07.2024
Четверо сирийских военных пострадали при обстрелах боевиков
Четверо сирийских военных ранены в провинциях Идлиб и Алеппо из-за обстрела террористов, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T22:21
2024-07-06T22:21
2024-07-06T22:21
война в сирии
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Четверо сирийских военных ранены в провинциях Идлиб и Алеппо из-за обстрела террористов, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов. "В результате минометного обстрела со стороны террористов из района Тедиль по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Аджель провинции Алеппо ранены двое сирийских военнослужащих. В результате минометного обстрела со стороны террористов из района Сарджа по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Руайха провинции Идлиб ранены двое сирийских военнослужащих", - сказал он. Попов добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 10 нарушений тремя парами истребителей F-15, парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt "коалиции".
https://ria.ru/20240702/siriya-1956975069.html
идлиб (мухафаза)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, идлиб (мухафаза), алеппо, эт-танф, юрий попов, f-15se, rafale, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, центр примирения враждующих сторон в сирии
Война в Сирии, В мире, Идлиб (мухафаза), Алеппо, Эт-Танф, Юрий Попов, F-15SE, Rafale, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Центр примирения враждующих сторон в Сирии
Четверо сирийских военных пострадали при обстрелах боевиков
ЦПВС: 4 сирийских военных ранены в Идлибе и Алеппо при обстреле террористов