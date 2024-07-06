https://ria.ru/20240706/siriya-1957942321.html

Четверо сирийских военных пострадали при обстрелах боевиков

Четверо сирийских военных пострадали при обстрелах боевиков - РИА Новости, 06.07.2024

Четверо сирийских военных пострадали при обстрелах боевиков

Четверо сирийских военных ранены в провинциях Идлиб и Алеппо из-за обстрела террористов, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T22:21

2024-07-06T22:21

2024-07-06T22:21

война в сирии

в мире

идлиб (мухафаза)

алеппо

эт-танф

юрий попов

f-15se

rafale

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Четверо сирийских военных ранены в провинциях Идлиб и Алеппо из-за обстрела террористов, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов. "В результате минометного обстрела со стороны террористов из района Тедиль по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Аджель провинции Алеппо ранены двое сирийских военнослужащих. В результате минометного обстрела со стороны террористов из района Сарджа по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Руайха провинции Идлиб ранены двое сирийских военнослужащих", - сказал он. Попов добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 10 нарушений тремя парами истребителей F-15, парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt "коалиции".

https://ria.ru/20240702/siriya-1956975069.html

идлиб (мухафаза)

алеппо

эт-танф

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, идлиб (мухафаза), алеппо, эт-танф, юрий попов, f-15se, rafale, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, центр примирения враждующих сторон в сирии