https://ria.ru/20240706/shturmoviki-1957816225.html

Российские штурмовики рассказали, как освобождали Очеретино

Российские штурмовики рассказали, как освобождали Очеретино - РИА Новости, 06.07.2024

Российские штурмовики рассказали, как освобождали Очеретино

Штурмовики группировки войск "Центр" рассказали, как освобождалось село Очеретино на авдеевском направлении, российским военным удалось незаметно зайти в... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T05:14

2024-07-06T05:14

2024-07-06T09:00

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ЛУГАНСК, 6 июл – РИА Новости. Штурмовики группировки войск "Центр" рассказали, как освобождалось село Очеретино на авдеевском направлении, российским военным удалось незаметно зайти в промзону и взять врасплох первых украинских бойцов, которые сдались в плен, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Штурмовики мотострелкового соединения группировки войск "Центр", принимавшие участие в освобождении населенного пункта Очеретино в ДНР, рассказали об освобождении населенного пункта Очеретино от националистов. Заходили в город военнослужащие мелкими группами через окопы, которые противник оставил на подступах к городу", - сообщили в оборонном ведомстве. Добавиляется, что большое количества ударных FPV-дронов вызывало большие трудности для российских бойцов, которым приходилось в буквальном смысле уворачиваться от них и прятаться в укрытиях. Но в итоге от неожиданного появления российских штурмовиков военнослужащие ВСУ стали активно сдаваться в плен. "По развитию событий мной и командирам батальона было принято решение не ждать, а заходить (в Очеретино – ред.), что сыграло крайне немаловажную роль. И мы "залетели" первыми в промзону, то есть до нас там войск не было. Мы зашли, закрепились и дали проход другим. Противник, в свою очередь, нас там просто не ждал. Вот, закрепились, и, собственно говоря, начали уже зачистку, затягивая другие подразделения. Никакой инженерной подготовки, только по окраинам были траншеи сделаны, за которые мы очень благодарны противнику. То есть мы шли уже не по лесополкам, а могли маневрировать, то есть заходить в разные стороны", – рассказал командир штурмовой роты "Тайфун" с позывным "Вечерний". В Минобороны подчеркнули, что все действия наших штурмовиков осуществлялись под постоянным контролем расчетов БПЛА. МО РФ 5 мая сообщало, что подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957763726.html

https://ria.ru/20240706/udary-1957806094.html

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Боец об освобождении села Очеретино на Авдеевском направлении Штурмовик группировки войск "Центр" рассказал, как освобождалось село Очеретино на Авдеевском направлении, российским военным удалось незаметно зайти в промзону и взять врасплох первых украинских бойцов, которые сдались в плен. Видео публикует Минобороны. 2024-07-06T05:14 true PT3M22S

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф