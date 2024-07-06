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Российские штурмовики уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 06.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:09 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/shturmoviki-1957815907.html
Российские штурмовики уничтожили опорный пункт ВСУ
Российские штурмовики уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 06.07.2024
Российские штурмовики уничтожили опорный пункт ВСУ
Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T05:09
2024-07-06T05:09
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
су-25
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Получили координаты противника, а именно опорный пункт. Выдвинулись в район выполнения боевой задачи. Отработали неуправляемыми авиационными ракетами С-8. По докладу ПАНа (передовой авиационный наводчик - ред.) цель была поражена. Оценка отлично!" – приводятся в сообщении слова лётчика Су-25 Сергея. В результате удара была уничтожена специальная техника и живая сила противника. После применения авиационных средств поражения экипажи Су-25 выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
https://ria.ru/20240706/udary-1957806094.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, су-25, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-25, Вооруженные силы РФ
Российские штурмовики уничтожили опорный пункт ВСУ

Экипажи Су-25 поразили неуправляемыми ракетами опорный пункт и живую силу ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
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Самолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Получили координаты противника, а именно опорный пункт. Выдвинулись в район выполнения боевой задачи. Отработали неуправляемыми авиационными ракетами С-8. По докладу ПАНа (передовой авиационный наводчик - ред.) цель была поражена. Оценка отлично!" – приводятся в сообщении слова лётчика Су-25 Сергея.
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В результате удара была уничтожена специальная техника и живая сила противника.
После применения авиационных средств поражения экипажи Су-25 выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
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