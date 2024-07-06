https://ria.ru/20240706/shturmoviki-1957815907.html

Российские штурмовики уничтожили опорный пункт ВСУ

Российские штурмовики уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 06.07.2024

Российские штурмовики уничтожили опорный пункт ВСУ

Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T05:09

2024-07-06T05:09

2024-07-06T05:09

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безопасность

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су-25

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Получили координаты противника, а именно опорный пункт. Выдвинулись в район выполнения боевой задачи. Отработали неуправляемыми авиационными ракетами С-8. По докладу ПАНа (передовой авиационный наводчик - ред.) цель была поражена. Оценка отлично!" – приводятся в сообщении слова лётчика Су-25 Сергея. В результате удара была уничтожена специальная техника и живая сила противника. После применения авиационных средств поражения экипажи Су-25 выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

https://ria.ru/20240706/udary-1957806094.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, су-25, вооруженные силы рф