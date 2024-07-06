https://ria.ru/20240706/sheremetevo-1957903785.html

В Шереметьево все пассажиры вылетают своими рейсами, заявил "Аэрофлот"

В Шереметьево все пассажиры вылетают своими рейсами, заявил "Аэрофлот" - РИА Новости, 06.07.2024

В Шереметьево все пассажиры вылетают своими рейсами, заявил "Аэрофлот"

В Шереметьево, несмотря на увеличенное время ожидания прохождения регистрации, пассажиры успевают вылететь своими рейсами, сообщила пресс-служба авиакомпании... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T18:18

2024-07-06T18:18

2024-07-06T18:18

общество

россия

шереметьево (аэропорт)

аэрофлот

московская межрегиональная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Шереметьево, несмотря на увеличенное время ожидания прохождения регистрации, пассажиры успевают вылететь своими рейсами, сообщила пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот" в Тelegram-канале. Ранее сообщалось, что в аэропорту "Шереметьево" на воскресенье, 7 июля, отменены 7 рейсов группы "Аэрофлот", 4 - перенесены. Все отмененные рейсы внутрироссийского сообщения. На сегодня после 16.00 мск в "Шереметьево" перенесены 28 рейсов, которые выполняет группа "Аэрофлот". Московская межрегиональная транспортная прокуратура в субботу заявила, что ведет мониторинг ситуации в связи с задержками рейсов в аэропорту "Шереметьево". "Несмотря на увеличенное время ожидания прохождения процедуры регистрации в аэропорту, пассажиры успевают вылететь своими рейсами. Агентами наземных служб авиакомпании ведётся активная работа с пассажирами на регистрации, что обеспечивает ускорение прохождения предполётных процедур", - говорится в сообщении. Уточняется, что трансферных пассажиров, потерявших стыковки, и пассажиров, не успевающих пройти регистрацию, авиакомпания бесплатно переоформляет на другие ближайшие рейсы. "Пассажиры, уже прошедшие досмотр и ожидающие вылета в чистой зоне аэропорта, в случае отклонений от расписания обеспечиваются обслуживанием в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. Актуальная информация о времени вылета отображается на информационном табло аэропорта", - заключила пресс-служба компании.

https://ria.ru/20240706/sheremetevo-1957880798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, московская межрегиональная транспортная прокуратура