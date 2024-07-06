https://ria.ru/20240706/shebekino-1957813642.html
Шебекинский городской округ находится под обстрелом
Шебекинский городской округ находится под обстрелом - РИА Новости, 06.07.2024
Шебекинский городской округ находится под обстрелом
Шебекинский городской округ находится под обстрелом, сообщает ГУМЧС Белгородской области в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T03:53
2024-07-06T03:53
2024-07-06T03:53
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Шебекинский городской округ находится под обстрелом, сообщает ГУМЧС Белгородской области в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! Ведётся обстрел Шебекинский ГО, г. Шебекино. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, шебекино, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Россия
Шебекинский городской округ находится под обстрелом
МЧС: Шебекинский городской округ находится под обстрелом со стороны ВСУ