https://ria.ru/20240706/shebekino-1957813642.html

Шебекинский городской округ находится под обстрелом

Шебекинский городской округ находится под обстрелом - РИА Новости, 06.07.2024

Шебекинский городской округ находится под обстрелом

Шебекинский городской округ находится под обстрелом, сообщает ГУМЧС Белгородской области в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T03:53

2024-07-06T03:53

2024-07-06T03:53

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907178917_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_88dc52c22b8f09c29d963de2ab99ba84.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Шебекинский городской округ находится под обстрелом, сообщает ГУМЧС Белгородской области в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! Ведётся обстрел Шебекинский ГО, г. Шебекино. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

шебекино

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, шебекино, россия